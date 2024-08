Questa mattina, giovedì 1 agosto, il Salotto Azzurro del Municipio di Trieste ha ospitato la squadra Allievi della Pallanuoto Trieste, in vista della finale dello scudetto nazionale a Napoli, in programma dal 3 al 6 agosto. Il sindaco Roberto Dipiazza ha incontrato i giovani atleti, accompagnati dal presidente Enrico Samer, dall’allenatore Alberto Petrucci e dal team manager Alessandro Maizan, per augurare loro il miglior successo.

I riconoscimenti del sindaco

Dipiazza ha rivolto un caloroso “in bocca al lupo” alla squadra, lodando non solo il successo sportivo della qualificazione, ma anche i valori di dedizione e disciplina dimostrati dai ragazzi. Ha sottolineato l’importanza del loro impegno, che include ore di allenamento quotidiano e un serio impegno scolastico.

Il gagliardetto del comune di Trieste

Al termine dell’incontro, la squadra ha ricevuto il Gagliardetto del Comune di Trieste come simbolo di sostegno e orgoglio cittadino. Il gagliardetto è stato consegnato al capitano, in segno di incoraggiamento per l’imminente sfida a Napoli.

Verso Napoli: le aspettative

Con la partenza imminente, le aspettative sono alte e il supporto ricevuto oggi rappresenta una spinta significativa per i ragazzi. Trieste guarda con entusiasmo alla finale, sperando di festeggiare un grande successo sportivo.

