Un’ondata di maltempo ha colpito duramente il Friuli-Venezia Giulia nella serata di giovedì 1° agosto, provocando ingenti danni e richiedendo un impegno straordinario da parte dei vigili del fuoco e dei volontari della Protezione civile. L’intensità del fenomeno atmosferico ha sorpreso molti, con raffiche di vento superiori ai 70 km/h e oltre 15mila fulminazioni registrate nella regione.

Sviluppo e impatto della tempesta

La cella temporalesca si è sviluppata a partire dalle 17 sulle Valli del Natisone, aumentando rapidamente di intensità. Questa cella ha mostrato una notevole capacità di stazionarietà, spostandosi molto lentamente verso sud-est. Fino alle 19.30, la zona delle Valli del Natisone è stata colpita da rovesci intensi e grandine di dimensioni medie.

Dalle 19.30 in poi, la situazione è peggiorata con l’ingresso di cella temporalesche dal Veneto che hanno interessato Brugnera e l’alta pianura pordenonese. Intorno alle 20, queste celle si sono organizzate in un sistema lineare esteso, che ha attraversato la bassa pianura friulana e si è intensificato ulteriormente, coprendo un’ampia area da Campoformido a Lignano. Nonostante il sistema si sia poi spezzato, il maltempo ha continuato a muoversi verso sud-est, raggiungendo il Carso, Trieste e successivamente spostandosi in Slovenia.

Vento e danni

Le raffiche di vento hanno raggiunto intensità impressionanti durante l’ondata di maltempo. Le misurazioni più alte hanno riportato 97 km/h a Fossalon e Trieste, 91 km/h a Lignano Sabbiadoro, e 89 km/h a Sgonico e Pala d’Altei. In mezzo al Golfo di Trieste, a Boa Paloma, il vento ha toccato 113 km/h. Questa forza del vento ha causato numerosi danni, inclusi alberi abbattuti e strutture danneggiate.

Interventi di emergenza e danni locali

Durante e dopo l’ondata di maltempo, i vigili del fuoco e i volontari della Protezione civile hanno lavorato incessantemente per gestire le emergenze. Circa cinquanta volontari dei gruppi comunali di Protezione civile sono intervenuti su tutto il territorio per affrontare le situazioni critiche.

Alberi caduti sono stati segnalati in diverse località tra cui Fiume Veneto, Staranzano, Turriacco, Cormons, e molti altri comuni. Anche allagamenti si sono verificati a San Giorgio di Nogaro, Codroipo e Valvasone – Arzene, complicando ulteriormente le operazioni di soccorso e intervento.

Prospettive e previsioni meteo

Le piogge si sono attenuate verso la mezzanotte e il vento ha iniziato a calare nella stessa fascia oraria. Per oggi, venerdì 2 agosto, il meteo prevede condizioni più stabili al mattino. Tuttavia, nuovi rovesci e temporali sono previsti nel pomeriggio, con possibile estensione dalla zona montana verso la pianura e, con minore probabilità, verso la costa. Questi temporali potrebbero risultare localmente forti, richiedendo ulteriori precauzioni e preparazioni.

