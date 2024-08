Modernizzazione dei Centri per l’impiego in FVG per un servizio più efficiente

Monfalcone apre la strada a un’era di modernizzazione per i Centri per l’Impiego (Cpi) del Friuli-Venezia Giulia. Grazie all’intervento coordinato dagli assessori regionali al Lavoro Alessia Rosolen e al Patrimonio Sebastiano Callari, il Centro per l’Impiego di Monfalcone è stato rinnovato per offrire spazi più funzionali e accoglienti, destinati a migliorare l’esperienza degli utenti e degli operatori.

Un piano di ammodernamento per tutti i Cpi

L’assessore Alessia Rosolen ha annunciato che l’intervento di Monfalcone è solo l’inizio di un ampio programma che coinvolgerà tutti i 18 Centri per l’Impiego della regione. Questo piano prevede un significativo rafforzamento degli uffici, sia in termini di infrastrutture che di risorse umane. Recentemente, infatti, sono state assunte 165 persone tramite tre concorsi, a supporto delle attività dei Cpi.

Le risorse destinate a questo piano di ammodernamento provengono in gran parte dal PNRR (14 milioni di euro), con un ulteriore contributo regionale di 3 milioni di euro. Questi fondi potranno essere ulteriormente incrementati per garantire il successo dell’intero progetto.

Accoglienza funzionale e riservata

L’intervento di ammodernamento mira a offrire un’accoglienza funzionale, rispettando la privacy delle persone, soprattutto durante i colloqui individuali o di gruppo. Gli spazi rinnovati garantiscono ambienti più luminosi e un numero maggiore di stanze dedicate ai colloqui, essenziali per un servizio di qualità.

Un aumento delle richieste al Cpi di Monfalcone

Nel primo semestre di quest’anno, il Cpi di Monfalcone ha registrato un aumento significativo del numero di persone che si sono rivolte al centro, con un incremento di circa 1.500 utenti rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. In ben il 91% dei casi, le persone sono state prese in carico e indirizzate verso attività di accompagnamento per l’occupazione.

Efficienza ed estetica nel nuovo Cpi di Monfalcone

L’assessore Sebastiano Callari ha sottolineato l’importanza dell’intervento non solo sul piano funzionale, ma anche estetico. Gli spazi sono stati progettati per essere luminosi e accoglienti, creando un ambiente ideale per svolgere attività di primaria importanza per i cittadini.

Per il rinnovamento del Cpi di Monfalcone sono stati investiti 450mila euro, di cui 400mila provenienti dal PNRR e 50mila dal bilancio regionale. Questo investimento rappresenta un passo importante verso l’obiettivo di migliorare i servizi offerti ai cittadini e facilitare l’accesso al mercato del lavoro.

