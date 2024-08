Banda di ladri di biciclette arrestata a Bibione

La polizia locale di San Michele al Tagliamento ha arrestato una banda di ladri di biciclette, provenienti dalla Romania, grazie a una serie di indagini meticolose. Gli investigatori hanno monitorato i movimenti del gruppo tramite sistemi di videosorveglianza comunali e privati, riuscendo a tracciare i loro spostamenti e a scoprire il loro modus operandi.

Il modus operandi della banda

Secondo le ricostruzioni, la banda, composta da quattro persone, visitava periodicamente l’Italia, soggiornando nell’area di Bibione. Durante il giorno, i ladri effettuavano sopralluoghi a Lignano Pineda e Riviera, mentre di notte agivano a Bibione, prendendo di mira hotel e residence. La refurtiva, composta da biciclette di lusso, veniva poi trasportata in Romania, generando profitti significativi.

L’operazione di arresto

A fine luglio, la polizia locale, in collaborazione con la procura di Pordenone, ha effettuato un’irruzione nella villetta affittata dalla banda a Bibione. I quattro individui sono stati arrestati senza opporre resistenza e portati nelle carceri di Pordenone e Trieste. Il giudice per le indagini preliminari ha successivamente disposto la custodia cautelare in carcere per tutti i membri della banda.

Recupero della refurtiva

Nell’abitazione affittata dai ladri, gli agenti hanno trovato decine di biciclette di marchi prestigiosi, ciascuna dal valore compreso tra i 5mila e i 10mila euro. Il valore complessivo della refurtiva recuperata ammonta a circa 200mila euro. Gran parte delle biciclette rubate è stata restituita ai legittimi proprietari, grazie all’intervento della polizia locale.

Le parole del comandante della Polizia Locale

Il commissario Matteo Cusan, comandante della polizia locale, ha commentato l’operazione: «Erano giunte numerose denunce di furto da parte di turisti, disperati per l’ingente danno economico patito. Il nucleo di polizia giudiziaria si è attivato per dare una pronta risposta a questa serie di furti, con un’attività d’indagine complessa che ha permesso di ricostruire dettagliatamente ogni spostamento ed attività compiuta dalla banda, nonché il loro modus operandi che li ha portati però a cadere nella rete della giustizia».

Restituzione delle biciclette rubate

Alcune delle biciclette rubate non sono ancora state riconosciute. La polizia locale invita chiunque abbia subito un furto tra Lignano e Bibione, nel periodo tra il 22 ed il 25 luglio, a contattare il comando di Bibione al numero 0431-444800 o all’indirizzo mail pg@comunesanmichele.it.