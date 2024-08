La trentesima edizione di Friuli Doc si avvicina e porta con sé una ventata di freschezza e novità. Piazza Venerio, cuore pulsante della manifestazione, si prepara a trasformarsi in un palcoscenico d’eccezione per celebrare il meglio della gastronomia friulana. “Siamo pronti a regalare alla città di Udine un evento indimenticabile,” afferma il Vice Sindaco Alessandro Venanzi, sottolineando l’importanza di questo anniversario per la festa popolare più grande della Regione FVG.

Eccellenze regionali in primo piano

Quest’anno, l’offerta gastronomica di Friuli Doc si arricchisce con proposte di altissimo livello. Piazza Venerio ospiterà stand specializzati nel celebre Prosciutto di San Daniele, che si farà portavoce della qualità e della tradizione del Friuli. L’area dedicata al San Daniele sarà il fulcro dell’evento, con stand che offriranno non solo il prosciutto, ma anche una promozione turistica e culturale della città. “Puntiamo a mostrare al mondo le ricchezze di Udine, con il San Daniele e i vini bianchi del Collio come protagonisti,” dichiara il Sindaco Pietro Valent.

Il ritorno del pesce di Marano lagunare

Una delle grandi novità di questa edizione è il ritorno tanto atteso dei pescatori di Marano Lagunare. Dopo una lunga assenza dal 2018, il pesce fresco di Marano, e in particolare i prelibati “fasolari”, riappaiono a Friuli Doc. I pescatori sono pronti a far riscoprire i sapori autentici del mare, accogliendo con entusiasmo l’opportunità di tornare protagonisti della festa. “Siamo felici di riportare le specialità di Marano a Friuli Doc,” afferma Venanzi, esprimendo la soddisfazione per aver ottenuto questo ritorno dopo anni di attesa.

Frico di Carpacco: un classico sempre ammirato

Insieme al San Daniele e al pesce di Marano, il frico di Carpacco rappresenta un’altra grande attrazione. Gli esperti della località del lungo Tagliamento, noti per la loro abilità nella preparazione di questo piatto tradizionale, saranno presenti per offrire una vera e propria festa per il palato. La preparazione espressa del frico, unita alla capacità di servire centinaia di porzioni al giorno, garantirà che il piatto più famoso del Friuli soddisfi tutti i gusti e le aspettative.

Le sorprese non finiscono qui

Il Vice Sindaco Venanzi promette che “le sorprese non finiranno qui”, e invita tutti a seguire gli aggiornamenti fino a settembre per scoprire ulteriori anticipazioni sull’evento. La trentesima edizione di Friuli Doc si preannuncia come una grande occasione per riunire il Friuli e i friulani in un’atmosfera di festa e convivialità, celebrando il meglio della tradizione gastronomica e culturale della regione.

