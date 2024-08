Sbaracco il 7 Settembre: sconti e festa a Udine e provincia

Il 7 settembre, in provincia di Udine, ritorna l’attesissimo Sbaracco, l’evento che ogni anno trasforma i centri storici del Friuli-Venezia Giulia in una festa dello shopping. Promosso da Confcommercio Federmoda Udine, questo “fuoritutto” è l’occasione perfetta per trovare sconti fino all’80% su una vasta gamma di prodotti.

Un’iniziativa che coinvolge l’intera provincia

Alessandro Tollon, presidente di Confcommercio Federmoda Udine, sottolinea il successo dell’iniziativa, che quest’anno vede una partecipazione ancora più ampia, con oltre sessanta adesioni da parte di negozianti. «L’evento coinvolge non solo Udine, ma anche numerosi comuni del territorio, dalla montagna al mare», afferma Tollon. Tra i comuni partecipanti figurano Lignano, Latisana, Sappada, Tarvisio, e molti altri, con un’adesione che continua a crescere.

Vecchie collezioni in primo piano

Una delle novità di quest’anno è la presenza in vetrina delle collezioni passate. «Proporremo super sconti sui magazzini di vecchie collezioni», spiega Tollon, evidenziando come questa sia un’opportunità per scoprire capi d’abbigliamento, scarpe, borse e libri appartenenti agli archivi storici dei negozi. Un modo per unire tradizione e convenienza, offrendo ai clienti pezzi unici a prezzi eccezionali.

Un evento che anima i centri storici

L’edizione di quest’anno sarà caratterizzata da un’atmosfera festosa, con i centri storici decorati con palloncini arancioni. «Vogliamo che lo shopping diventi un’esperienza gioiosa e vantaggiosa», aggiunge Tollon, con un occhio di riguardo per i più piccoli, che riceveranno palloncini e potranno godere di un’esperienza divertente.

Attenzione ai turisti stranieri

Lo Sbaracco mira non solo a coinvolgere i residenti, ma anche a richiamare l’attenzione dei turisti stranieri, grazie a promozioni dedicate che raggiungeranno anche la Carinzia e l’Austria. Questo approccio sottolinea l’importanza del turismo per l’economia locale, soprattutto in un periodo in cui la regione è meta di numerosi visitatori.

Come partecipare

I commercianti interessati possono ancora aderire allo Sbaracco contattando il segretario di Confcommercio Federmoda, Lorenzo Casadio, al numero 0431/71594. Un’opportunità unica per essere parte di un evento che promette di vivacizzare i centri storici della provincia di Udine, offrendo allo stesso tempo grandi occasioni di acquisto per tutti.