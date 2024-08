Calici di Stelle, quando Klimt è lo special guest!

GRADO, SAN DANIELE DEL FRIULI – L’iconico appuntamento dell’estate gradesana griffato Movimento Turismo Vino FVG non ha tradito le aspettative come ogni anno.

E così il percorso mondano, divulgativo ed iniziatico di degustazioni con il meglio del Friuli Venezia-Giulia ha catturato oltre quattrocento fortunati che si sono prodigati in una vera e propria maratona di eccellenze, selfie, sorrisi, pantaloni di lino, profumi alla moda, suggestioni per le imminenti vacanze, attraversando le tappe create a ferro di cavallo dalle migliori cantine associate al Movimento e delle quali non nomineremo alcuna per non fare preferenze e per rimandare la curiosità del lettore all’edizione ventura nonché al prossimo ravvicinato appuntamento.

Formaggi, prosciutti, focacce senza glutine, variazioni di cous cous al limone e zucchine, bollicine come se piovesse, ed ancora ramati, leggermente macerati, anche barricati in un sogno di una notte di piena estate con influenze avanguardistiche: Stefano Cosma in splendida forma con camicia floreale è il cicerone della due serate che ammalia, racconta ed introduce cantina per cantina, piatto per piatto, momento per momento dopo aver ordinato una splendida luna a spicchio che scende sul fondale dietro la diga e qualche stella cadente che come rassicurerà il medesimo sarà più visibile la settimana entrante. Unica fake news la brezza marina che lo stesso paventa ma non pervenuta: caldo afoso tipo Cayenna che i più fortunati – ma soprattutto le più previdenti – combattono a colpi di ventaglio, incontrandosi per poi perdersi nel tempo.

Già, il ventaglio, e siamo giunti alla declinazione d’altri tempi. Protagonista la Vienna di fin de siècle, laddove nella vicina Casa della Musica si inaugura nelle stesse ore la mostra Klimt Printed : cartelle d’arte, esposizione per intenditori ed appassionati (fino al 27 ottobre). La capitale – si diceva – che eleggeva a meta balneare (e mondana) privilegiata l’Isola del Sole e che il gruppo de La della Signora delle Fiabe ne ricostruirà lo spirito in una pittoresca sfilata in costume d’epoca con passeggiata sulle note dei valzer di Strauss.

“Perché la Bauer non era di certo una morta di fame!” tuona la portavoce del sopracitato carosello, specificando (avulsa a qualsiasi concessione alla neolingua del politically correct) come l’iconica modella di Gustav Klimt – anche lei di casa ovviamente in Laguna e protagonista delle allora cronache modaiole – avesse sposato un banchiere e frequentasse assiduamente le Ville Bianchi (che la stessa esorta a visitare!) per far capire quanto Grado già contasse a quell’epoca, prodiga degli esclusivi party dell’architetto Auchentaller ove erano graditi invitati tutti coloro che contavano.

Tornando a noi, qualche ore e qualche calice dopo, l’ascesa mistica trova il suo sipario con Gubana, Pelinkovac (ghiaccio e scorza di limone d’obbligo) e Gin, nella fattispecie allo zenzero, prodotto che – made in FVG – ormai fa invidia anche a livello di premi ai migliori e più quotati competitors di livello internazionale.

Da Grado è tutto, linea a San Daniele del Friuli, dove sabato 17 all’ora dell’aperitivo (start 18.30), i visitatori potranno confrontarsi con una selezione di altrettante cantine sempre del circuito MTV-FVG di qualità superlativa; protagonista assoluto degli abbinamenti neanche dirlo il prosciutto crudo di San Daniele. Anche qui i fortunati avventori avranno la possibilità di incontrare i produttori, ascoltare le loro storie, proposte, aneddoti e conoscere le tradizioni che rendono uniche le loro opere d’arte vitivinicole.

Splendida la venue, Loggia della Biblioteca Guarneriana, cuore del centro storico, impreziosita dalla colonna sonora di Letizia Felluga (cantante, già protagonista di una strepitosa serata dell’ultima edizione di Udin&jazz) ed accompagnata dalla chitarra di Mattia Romano per un repertorio legato agli standard del jazz ed in particolare alle voci femminili, soundtrack ideale per la prima volta di CdS nella capitale del prosciutto.

Ma torniamo al nostro special guest per il sipario, o meglio, ad uno suo critico estimatore che sentenziava come dipingendo ci si trasformi improvvisamente e quasi magicamente nel più moderno degli uomini. Ma anche degustando, ci permettiamo di aggiungere. Perchè di certo la signora Adele Bloch-Bauer si trattava bene, ma anche noi di Calici di Stelle… ci difendiamo egregiamente!

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook