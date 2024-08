Il terziario del Friuli-Venezia Giulia cresce oltre il turismo

Non è solo il turismo a trainare il terziario in Friuli-Venezia Giulia. Anche il settore dei servizi mostra segni di buona salute, come emerge dall’Osservatorio sul secondo trimestre 2024 curato per Confcommercio Fvg da Format Research. Secondo Pierluigi Ascani, direttore scientifico della società di ricerca, “in regione si riscontra un aumento della fiducia delle imprese sia in generale sull’andamento dell’economia, sia rispetto alla propria attività”.

Fiducia nella crescita

Il presidente regionale di Confcommercio, Gianluca Madriz, insieme ai colleghi presidenti di Pordenone (Fabio Pillon), Trieste (Antonio Paoletti) e Udine (Giovanni Da Pozzo), ha commentato positivamente i risultati del trimestre. “All’incertezza della primavera fa seguito la confortante fotografia del secondo trimestre”, ha dichiarato Madriz. Questo miglioramento si accompagna a un assestamento di bilancio regionale particolarmente significativo, che ha riservato attenzione ai comparti del terziario.

Congiuntura economica positiva

Nel secondo trimestre del 2024, il terziario del Friuli-Venezia Giulia ha registrato un aumento dei ricavi, accompagnato da un miglioramento del quadro occupazionale. L’indicatore occupazionale si posiziona nell’area di espansione del mercato e si prevede che rimarrà tale fino a settembre. Tuttavia, i prezzi praticati dai fornitori restano stabili e rappresentano una criticità che continuerà a caratterizzare l’intero 2024. Nonostante ciò, il terziario della regione mostra una minore esposizione rispetto alla media nazionale.

Domanda e offerta di credito

Nel secondo trimestre del 2024, è aumentata la quota di imprese del terziario Fvg che hanno richiesto credito, e parallelamente è cresciuto il numero di imprese che hanno ottenuto il credito necessario. Il 61,5% delle imprese ha richiesto credito per esigenze di liquidità, mentre il 31,6% lo ha fatto per investimenti, leggermente in calo rispetto al trimestre precedente. Anche se il costo del credito rimane elevato, si nota un leggero miglioramento in quest’area, così come negli “altri costi” del credito, come il costo dell’istruttoria.

Miglioramento del contesto bancario

Le aspettative per il terzo trimestre indicano un ulteriore miglioramento della capacità delle imprese di far fronte al proprio fabbisogno finanziario. Anche l’indicatore relativo alle garanzie richieste alle imprese per i finanziamenti concessi è in miglioramento, con il Friuli Venezia Giulia che registra una performance leggermente migliore rispetto alla media nazionale. Complessivamente, gli imprenditori del terziario esprimono un giudizio più positivo sul costo complessivo dei servizi bancari a metà del 2024.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook