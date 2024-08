Trieste si prepara a celebrare l’11a edizione della Maker Faire

Trieste si appresta a vivere un weekend all’insegna dell’ ingegno, della creatività, della scienza e della tecnologia. Sabato 31 agosto e domenica 1 settembre, Piazza dell’Unità d’Italia sarà il cuore pulsante della Maker Faire Trieste, un evento che da anni unisce appassionati, inventori e curiosi provenienti da ogni dove. Organizzata grazie alla collaborazione tra il Comune di Trieste e il Centro Internazionale di Fisica Teorica Abdus Salam (ICTP), e con il supporto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, questa fiera rappresenta un’opportunità unica per scoprire le novità del mondo tecnologico e scientifico.

Una sinergia vincente tra comune e ICTP

Durante la presentazione ufficiale dell’evento, il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra il Comune e l’ICTP, evidenziando come questa sinergia abbia permesso di avvicinare i cittadini al mondo della scienza attraverso un evento coinvolgente e divertente. “Abbiamo creato percorsi di consapevolezza che stimolano l’ingegno e la creatività di chi partecipa alla manifestazione”, ha affermato Dipiazza, mettendo in luce l’obiettivo principale dell’evento: educare divertendo.

Un’edizione speciale per il 60° anniversario di ICTP

Quest’anno, l’edizione della Maker Faire sarà ancora più significativa in quanto coincide con il 60° anniversario dell’ICTP. Il direttore dell’istituto, il professor Atish Dabholkar, ha espresso il suo entusiasmo per l’evento, descrivendolo come un’occasione perfetta per celebrare insieme alla comunità il passato, il presente e il futuro della scienza. “La Maker Faire è l’evento che più ci avvicina alla cittadinanza di Trieste e della Regione Friuli-Venezia Giulia”, ha dichiarato Dabholkar, evidenziando come la fiera sia una piattaforma ideale per mostrare come la scienza possa generare innovazioni a beneficio di tutta l’umanità.

Innovazione e sicurezza in rete

Tra le novità di quest’anno, l’assessore alle Politiche dei Servizi Generali, Sandra Savino, ha annunciato l’introduzione di momenti formativi dedicati alla cittadinanza su temi di grande attualità, come le fake news e la sicurezza in rete. Queste iniziative, che fanno parte del progetto DigitaleFacile, sono pensate per affiancare le persone meno avvezze all’utilizzo del digitale, garantendo loro un supporto e una guida per navigare in sicurezza nel mondo virtuale.

Un appuntamento per tutti

La Maker Faire Trieste non è solo un evento per gli addetti ai lavori, ma un vero e proprio appuntamento per tutta la famiglia. Con oltre 400 maker provenienti da Friuli-Venezia Giulia, altre regioni italiane, Slovenia, Croazia e Germania, la fiera promette di offrire una vasta gamma di esperienze, dalle stampe 3D ai robot, passando per progetti educativi e innovazioni tecnologiche. La presenza dell’Immaginario Scientifico aggiungerà un tocco di interattività, permettendo ai visitatori di sperimentare la scienza in modo diretto e coinvolgente.

Comune di Trieste in prima linea

Il Comune di Trieste, oltre a essere co-organizzatore dell’evento, sarà presente con un proprio stand dedicato ai Punti di Facilitazione Digitale, una risorsa fondamentale per aiutare i cittadini a familiarizzare con i servizi digitali offerti dalla Pubblica Amministrazione. Inoltre, grazie alla collaborazione con il Centro EUROPE DIRECT – Eurodesk, i partecipanti potranno ricevere informazioni sulle opportunità europee per i giovani e sugli sforzi per una transizione digitale inclusiva.

Il programma

La Maker Faire Trieste aprirà i battenti sabato 31 agosto alle ore 14.00. Domenica inizierà alle ore 10.00 terminerà alle 18.00. L’accesso è gratuito.

Sabato 31 Agosto :

14:00 – 14:15 Apertura della Maker Faire Trieste a cura degli Organizzatori

a cura degli Organizzatori 14:15 – 14:30 ”Drum Circle: il Pozzo del Ritmo” – Drum Circle

– Drum Circle 14:30 – 14:45 ”C’era una volta una cabina blu…” – T.A.R.D.I.S.

– T.A.R.D.I.S. 14:45 – 15:00 ”Maker’s Time” interviste e talk dei makers, a cura di Science Industries

interviste e talk dei makers, a cura di Science Industries 15:00 – 15:45 ”Interventi formativi sulla disinformazione e sulle insidie del web” – Comune di Trieste

– Comune di Trieste 15:45 – 16:00 “La scienza per tutti? Divulghiamola” – ClassLab La biologia nelle scuola

– ClassLab La biologia nelle scuola 16:00 – 16:45 “Maker’s Time” interviste e talk dei makers, a cura di Science Industries

interviste e talk dei makers, a cura di Science Industries 16:30 – 16:45 “Start Wars Art” – intervista allo Star Wars Artist

– intervista allo Star Wars Artist 16:45 – 17:45 ”Chem Show: La chimica come non l’avete mai vista, reazioni spettacolari e miscugli divertenti!” – spettacolo didattico dei Proff. Tavagnacco e Tosoratti con protagonisti i giovani spettatori

– spettacolo didattico dei Proff. Tavagnacco e Tosoratti con protagonisti i giovani spettatori 17:45 – 18:00 “Mittelab” – intervista ai maker del Mittelab

– intervista ai maker del Mittelab 18:00 – 18:30 ”Sfilata Steampunk” – Gruppo Steampunk Nord-Est

– Gruppo Steampunk Nord-Est 18:30 – 18:55 Saluto delle Autorità seguita dalla

seguita dalla 18:55 – 19:15 Cerimonia Premiazione Maker MFTS

19:15 – 19.55 Lezione pratica per padawan sull’uso della spada laser e della forza – Crimson Squadron

– Crimson Squadron 19:55 – 20:00 chiusura del primo giorno di fiera, annunci

A seguire, dopo le 20:00 performances itineranti “Spade laser nella notte” – Crimson Squadron

Domenica 1 Settembre:

10:00 – 10:15 Apertura a cura degli Organizzatori

a cura degli Organizzatori 10:15 – 11:00 ”Interventi formativi sulla disinformazione e sulle insidie del web” – Comune di Trieste

– Comune di Trieste 11:00 – 11:15 ”Drum Circle: il Pozzo del Ritmo” – Drum Circle

– Drum Circle 11:15 – 11:30 “Ortomatica” – intervista a: Abruzzo Technology

– intervista a: Abruzzo Technology 11:30 – 12:00 “Maker’s Time” interviste e talk dei makers, a cura di Science Industries

interviste e talk dei makers, a cura di Science Industries 12:00 – 13:00 ”Special Guest Maker” – intervista ad Alessandro Ranellucci e consegna dei premi offerti da Arduino

– intervista ad Alessandro Ranellucci e consegna dei premi offerti da Arduino 13:00 – 13:45 ”Simposio e Parata Steampunk” – Gruppo Steampunk Nord-Est

– Gruppo Steampunk Nord-Est 13:45 – 14:00 “Mittelab” – intervista ai maker del Mittelab

– intervista ai maker del Mittelab 14:00 – 14:15 “La scienza per tutti? Divulghiamola” – ClassLab La biologia nelle scuola

– ClassLab La biologia nelle scuola 14:15 – 14:30 “Maker’s Time” interviste e talk dei makers a cura di Science Industries

interviste e talk dei makers a cura di Science Industries 14:30 – 14:45 “Start Wars Art” – intervista allo Star Wars Artist

– intervista allo Star Wars Artist 14:45 – 15:00 ”Interludio e quiz con i temi musicali di videogames storici” – 12bit

– 12bit 15:00 – 15:45 ”Interventi formativi sulla disinformazione e sulle insidie del web” – Comune di Trieste

– Comune di Trieste 15:45 – 16:00 ”Interludio e quiz con i temi musicali di videogames storici” – 12bit

– 12bit 16:00 – 16:45 “Maker’s Time” interviste e talk dei makers (a cura di Science Industries

interviste e talk dei makers (a cura di Science Industries 16:45 – 17:45 “Il Game Show della Mente! spettacolo creativo-interattivo in italiano dei “Ludomastri” Carlo Cazan e Sonia Scalco – gran finale della MFTS, offerto dal Comune di Trieste

17:45 – 18:00 Chiusura della Maker Faire e saluti finali da organizzatori e autorità

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook