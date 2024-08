Domenica notte, a Udine, un fumogeno è stato lanciato tra i tavoli esterni del locale Mo-Mart in via Sarpi, causando panico tra i clienti. Una ragazza è rimasta lievemente ferita dalla fiammata, ma fortunatamente nessuno ha riportato gravi conseguenze. L’incidente ha generato allarme tra i residenti e gli avventori del locale.

Colpevole identificato grazie alle telecamere

Grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, la polizia ha rapidamente individuato il responsabile: un ventiquattrenne della provincia di Udine, già noto alle forze dell’ordine per il suo coinvolgimento nella tifoseria dell’Udinese. Il giovane è stato denunciato per getto pericoloso di cose e lesioni.

Denuncia e daspo “fuori contesto”

Il ventiquattrenne è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Udine. Contestualmente, è stato avviato l’iter per il Daspo “fuori contesto”, introdotto dal Decreto sicurezza bis del 2019, che consente di vietare l’accesso a manifestazioni sportive anche a chi commette reati al di fuori di questi contesti.

Reazioni della comunità

L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti e i frequentatori del Mo-Mart, che chiedono maggiore sicurezza e controlli più rigidi per prevenire simili situazioni. “Non è accettabile che una serata tranquilla possa trasformarsi in un pericolo per colpa di gesti irresponsabili”, ha commentato un cliente del locale.

Un monito alla responsabilità

Questo episodio sottolinea l’importanza di comportamenti responsabili nei luoghi pubblici. Le autorità locali hanno ribadito il loro impegno nel garantire la sicurezza e hanno invitato i cittadini a collaborare segnalando comportamenti sospetti.

L’uso efficace delle telecamere di sorveglianza ha dimostrato l’importanza della tecnologia nel monitorare la sicurezza pubblica, ma resta fondamentale la collaborazione tra forze dell’ordine e cittadini per mantenere un ambiente sicuro e pacifico per tutti.