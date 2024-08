A Buja il nuovo polo dell’infanzia pronto in anticipo

Il Comune di Buja, situato nel cuore del Friuli, è al centro di un’importante fase di sviluppo grazie a una serie di progetti mirati al miglioramento delle infrastrutture e dei servizi. Tra questi spicca la realizzazione del nuovo polo dell’infanzia di via Vidiset, un’opera che non solo migliorerà la qualità della vita delle famiglie locali, ma rappresenta anche un segnale tangibile del sostegno regionale verso le amministrazioni comunali impegnate nella crescita del territorio.

Un polo dell’infanzia per le famiglie di Buja

L’imminente completamento del polo dell’infanzia è un risultato significativo per Buja. I lavori, che hanno richiesto un investimento totale di 1,9 milioni di euro, stanno per concludersi con largo anticipo rispetto al cronoprogramma, grazie alla capacità del Comune di intercettare risorse importanti come quelle del Pnrr. Questo progetto, realizzato con fondi nazionali e regionali, sarà pronto entro la fine di settembre, rispondendo alle esigenze educative e sociali di una vasta area collinare.

Sostegno regionale e sfide post-covid

La Regione Friuli-Venezia Giulia ha dimostrato un forte impegno a supporto delle iniziative del Comune di Buja. Barbara Zilli, assessore regionale alle Finanze, ha sottolineato l’importanza di questo progetto durante un recente incontro in municipio, elogiando l’amministrazione per la sua capacità di gestire e portare avanti i lavori nonostante le sfide legate ai rincari delle materie prime post-Covid. La Regione ha infatti contribuito con 700mila euro aggiuntivi per coprire i maggiori oneri, garantendo così la realizzazione del polo nei tempi previsti.

Altri progetti in corso: sport e viabilità

Oltre al polo dell’infanzia, Buja è al centro di ulteriori iniziative che mirano a migliorare la qualità della vita dei suoi cittadini. Tra i progetti che saranno completati entro settembre figura la ristrutturazione del campo di pattinaggio, un intervento atteso da tempo che restituirà alla comunità una struttura rinnovata. Inoltre, a breve inizieranno i lavori per la riqualificazione della piazza delle Acque nella frazione di San Floreano, un’opera che si inserisce in un più ampio piano di restyling del territorio.

Investimenti nella mobilità e nello sport

Il Comune di Buja non si ferma qui. La Giunta ha già avviato le asfaltature delle strade comunali, finanziate con 700mila euro, e ha programmato l’ammodernamento del polisportivo con un investimento di un milione di euro. Questo progetto ambizioso prevede la ristrutturazione delle strutture sportive esistenti, rendendole più moderne e accessibili, a beneficio di tutta la comunità.

Questi progetti rappresentano un esempio di come una buona amministrazione comunale, supportata da un forte impegno regionale, possa fare la differenza nella vita quotidiana dei cittadini. Il sindaco Silvia Maria Pezzetta e la sua Giunta stanno lavorando intensamente per trasformare Buja in un luogo sempre più vivibile e accogliente, un obiettivo che si riflette chiaramente nella qualità e nella tempestività delle opere in corso.

Buja, un modello di sviluppo territoriale

L’esperienza di Buja mostra come l’investimento nelle infrastrutture e nei servizi possa contribuire significativamente allo sviluppo di una comunità, migliorando la qualità della vita e creando nuove opportunità per tutti. Grazie al supporto regionale e alla capacità di gestione locale, Buja si conferma un esempio virtuoso di sviluppo territoriale.

