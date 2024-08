Dopo oltre sei decenni, è stato finalmente risolto il mistero della scomparsa di Vincenzo Chiaranda, l’alpinista friulano scomparso nel 1959 durante una spedizione sul Mercedario, una montagna di 6.770 metri nelle Ande argentine. La svolta è arrivata grazie ai giovani esploratori cileni Horacio Ritter e Erick Pizarro, che hanno dedicato due anni a identificare un corpo ibernato scoperto casualmente nel gennaio 2022.

Il ritrovamento del corpo e le indagini

Il corpo ibernato di Chiaranda è stato rinvenuto con una piccozza, una macchina fotografica e un orologio. Ritter e Pizarro, incuriositi dal ritrovamento, hanno avviato un’indagine approfondita per risalire all’identità dell’alpinista. Le loro ricerche si sono concluse con successo lo scorso anno, portandoli a identificare il corpo e a contattare i familiari di Chiaranda in Italia. La scoperta è stata recentemente resa pubblica dal Messaggero Veneto.

Chi era Vincenzo Chiaranda?

Vincenzo Chiaranda, nato nel 1909 a Grizzo di Montereale, era un alpinista esperto, ristoratore e documentarista. Dopo aver vissuto in Bulgaria e in Svizzera, si trasferì a Santiago del Cile con il fratello Angelo, dove aprirono un ristorante di successo. Grande appassionato di montagna, Chiaranda scalò l’Aconcagua nel 1953 e l’Ojo de Salado nel 1956, dimostrando il suo coraggio e la sua passione per l’alpinismo. La scalata del Mercedario nel 1959 fu purtroppo l’ultima impresa.

La reazione della comunità e dei familiari

La notizia ha suscitato profonda emozione tra i familiari e nella comunità friulana. Dopo decenni di incertezza, la verità sulla scomparsa di Chiaranda è finalmente venuta alla luce. I resti dell’alpinista saranno restituiti alla sua terra natale, un gesto che rappresenta un simbolo di chiusura e di rispetto verso la sua memoria.

Un mistero finalmente risolto

La storia di Vincenzo Chiaranda è un tributo alla forza e alla passione di chi, come lui, ha sfidato le vette più impervie. Il ritrovamento e l’identificazione del suo corpo chiudono un capitolo lungo 63 anni, offrendo pace ai suoi cari e onorando la memoria di un alpinista che ha dedicato la sua vita alle montagne.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook