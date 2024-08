Pronto soccorso di Monfalcone, arriva la guardia giurata

La sicurezza del personale sanitario e dei pazienti è diventata una priorità crescente in tutta Italia, e il Friuli-Venezia Giulia non fa eccezione. Il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Monfalcone è stato recentemente al centro di un incontro tra le autorità locali per discutere e affrontare le crescenti preoccupazioni legate alla sicurezza. L’assessore regionale alla Salute, Riccardo Riccardi, ha annunciato che una delle prime misure che verrà attuata sarà l‘introduzione di una guardia giurata nel periodo notturno, per garantire un ambiente più sicuro e un miglior coordinamento con le Forze dell’Ordine.

La guardia giurata per il turno notturno, un primo passo

Secondo quanto dichiarato da Riccardi, la presenza di una guardia giurata durante le ore notturne rappresenta un deterrente significativo contro eventuali atti di violenza e assicura un canale di comunicazione rapido ed efficace con la Questura di Gorizia. Questa misura si è resa necessaria dopo un recente caso di aggressione al personale sanitario, un episodio che ha sottolineato l’urgenza di rafforzare le protezioni esistenti.

Collaborazione con le associazioni d’Arma

Oltre alla guardia giurata, Riccardi ha proposto di replicare l’esperienza positiva avviata dalla Prefettura di Pordenone, che prevede il coinvolgimento delle forze volontarie delle associazioni d’Arma. Queste associazioni potrebbero offrire un sostegno prezioso durante il giorno, affiancando il personale sanitario nel gestire situazioni di difficoltà e tensione.

Formazione del personale

Non si tratta solo di presenza fisica di sicurezza. Le autorità hanno sottolineato l’importanza della formazione del personale sanitario per affrontare situazioni di stress e pericolo. Queste sessioni formative sono cruciali per fornire agli operatori gli strumenti necessari per gestire al meglio situazioni critiche e ridurre i rischi di escalation.

Verso un Pronto Soccorso più sicuro e moderno

L’assessore Riccardi ha inoltre ricordato che la Regione Friuli-Venezia Giulia ha pianificato investimenti significativi per modernizzare le strutture del Pronto Soccorso di Monfalcone. Sebbene questi interventi richiedano tempo per essere completati, rappresentano un passo essenziale verso la creazione di un ambiente più sicuro e accogliente per il personale e i pazienti.

In sintesi, le misure annunciate, che comprendono la presenza di una guardia giurata e il potenziamento delle attività formative, rappresentano un impegno concreto per affrontare le sfide di sicurezza che stanno emergendo. L’obiettivo è chiaro: garantire che il Pronto Soccorso di Monfalcone sia un luogo sicuro sia per chi vi lavora che per chi vi accede in cerca di cure.

