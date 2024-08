Udine: doposcuola per tutte le scuole medie dal 2024

UDINE – A partire dall’anno scolastico 2024/2025, tutte le scuole medie di Udine offriranno un servizio di doposcuola. Questa importante novità è frutto di un impegno congiunto tra l’amministrazione comunale, i dirigenti scolastici e le associazioni del territorio, con l’obiettivo di creare una scuola che sia un punto di riferimento per i ragazzi anche oltre l’orario curriculare.

Un investimento per il futuro dei giovani

L’amministrazione comunale ha stanziato quasi 100.000 euro per sostenere i progetti di doposcuola, con quasi il 70% di questi fondi destinati specificamente a questa iniziativa. Le scuole medie Fermi ed Ellero, che fino ad ora non offrivano questo servizio, si uniranno agli istituti Tiepolo, Manzoni, Marconi, Bellavitis e Valussi, i quali già da anni propongono attività pomeridiane. Questo investimento rappresenta un passo significativo verso l’idea di una scuola europea, in grado di supportare i ragazzi sia a livello educativo che sociale e psicologico.

Un supporto fondamentale per le famiglie

Il doposcuola non solo fornisce un supporto educativo, ma rappresenta anche un aiuto concreto per le famiglie, offrendo un ambiente sicuro e costruttivo in cui i ragazzi possono trascorrere il pomeriggio. “La preadolescenza è un’età complessa, e il doposcuola può diventare un luogo importante dove i ragazzi possono crescere, sviluppare competenze e costruire relazioni positive”, spiega l’Assessore alla Cultura e Istruzione, Federico Pirone. Inoltre, la scuola Ellero attiverà anche un servizio mensa, rafforzando ulteriormente l’offerta educativa e di supporto per i giovani studenti e le loro famiglie.

Progetti educativi innovativi e inclusivi

I progetti finanziati dal Comune di Udine sono stati studiati per rispondere alle diverse esigenze degli adolescenti. Con nomi suggestivi come “Meglio dopo, Insieme” (Tiepolo), “Inclusiva-mente” (Manzoni) e “Spazio insieme: crescere imparando” (Ellero), i programmi mirano a creare un ambiente inclusivo e stimolante. Le attività proposte non si limitano allo svolgimento dei compiti scolastici, ma includono anche laboratori creativi, attività sportive, letture, corsi di musica e di lingua. In questo modo, il doposcuola diventa un luogo di socializzazione e di crescita personale, contribuendo a combattere il disagio e la povertà educativa.

Focus sulla salute psicologica

Un aspetto fondamentale dei nuovi progetti di doposcuola è l’attenzione alla salute psicologica dei ragazzi. Il periodo della pandemia ha messo in evidenza l’importanza del benessere mentale degli adolescenti, e il doposcuola può svolgere un ruolo chiave nel fornire supporto emotivo e psicologico. “La solitudine e la marginalità sono fattori che possono peggiorare il disagio psicologico dei ragazzi”, afferma l’Assessore Pirone. Per questo motivo, le attività pomeridiane saranno progettate per promuovere l’interazione sociale e il benessere emotivo, offrendo un luogo sicuro dove i ragazzi possono esprimersi e confrontarsi.

Collaborazione con le scuole e le associazioni locali

Durante la conferenza stampa di presentazione del progetto, i dirigenti scolastici degli istituti comprensivi di Udine hanno espresso il loro entusiasmo e il loro impegno per garantire il successo di questa iniziativa. Guido Zoncu, dirigente del quarto comprensivo, ha sottolineato l’importanza della collaborazione con l’amministrazione comunale per la realizzazione di un doposcuola stabile, mentre Leonardo Primus del comprensivo VI ha ricordato l’importanza delle attività innovative come la robotica e le web radio. La partecipazione attiva di dirigenti scolastici, insegnanti e associazioni locali è fondamentale per creare un’offerta educativa che sia davvero inclusiva e rispondente ai bisogni della comunità.

Verso una scuola a 360 gradi

Con l’introduzione del doposcuola in tutte le scuole medie, Udine si avvicina sempre di più all’ideale di una scuola a 360 gradi, che accompagna i ragazzi in ogni fase della loro crescita. Questa iniziativa non solo migliora l’offerta educativa, ma rappresenta anche un passo importante verso la costruzione di una comunità più inclusiva e solidale, in cui ogni ragazzo può trovare il proprio spazio per crescere e sviluppare il proprio potenziale.

