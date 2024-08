Nelle prime ore del 26 agosto, Barcis e la Valcellina sono state colpite da un intenso maltempo che ha provocato gravi danni alla zona. Con oltre 144 mm di pioggia caduti in un’ora, l’evento meteorologico ha superato per intensità anche quello della celebre tempesta Vaia, dimostrando la forza distruttiva delle condizioni climatiche estreme che stanno interessando la regione.

Sopralluogo di emergenza

A seguito di questa situazione critica, Riccardo Riccardi, assessore con delega alla Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia, ha effettuato un sopralluogo nella zona insieme al direttore centrale della Protezione Civile FVG, Amedeo Aristei, e al sindaco di Barcis, Claudio Traina. L’obiettivo principale di questo intervento è stato quello di fare il punto della situazione e avviare le prime misure di emergenza necessarie per affrontare la crisi.

Durante il sopralluogo, Riccardi e il suo team hanno analizzato le difficoltà infrastrutturali e i danni provocati dalla violenta precipitazione. È emerso che l’esondazione di alcuni canali vicino al lago e il conseguente allagamento hanno creato problemi significativi, in particolare sul versante destro della viabilità principale verso Claut. Questa area è particolarmente vulnerabile, classificata come zona P4 e P3 del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), e quindi a alta pericolosità.

Piano di interventi e sicurezza

Riccardi ha dichiarato che l’intervento del giorno rappresenta solo un primo sopralluogo. Nei prossimi giorni, è previsto un secondo incontro per valutare ulteriormente la situazione. “Passeremo quindi ai decreti per intervenire e mettere in sicurezza la parte interna dell’abitato e la viabilità,” ha affermato Riccardi. Questo sottolinea l’impegno dell’amministrazione regionale nel garantire la sicurezza e la protezione della comunità locale.

In particolare, l’accento è stato posto sulla messa in sicurezza delle infrastrutture, come le vasche di contenimento, che sono fondamentali per la salvaguardia e la fruizione sicura del territorio. Riccardi ha evidenziato la necessità di monitorare e tenere sotto controllo queste infrastrutture, dato che fenomeni meteorologici avversi stanno diventando sempre più frequenti e intensi.

Collaborazione e sostegno

Il sopralluogo di Riccardi ha incluso anche un incontro tecnico nella sala consiliare del Municipio di Barcis, dove sono stati discussi i dettagli delle misure emergenziali e le strategie per affrontare i danni. Il sindaco Traina ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra le istituzioni e ha espresso il proprio sostegno alle operazioni in corso.

“Procederemo con la messa in sicurezza di questa zona di Barcis,” ha concluso Riccardi. Le autorità locali e regionali stanno lavorando in sinergia per garantire che le infrastrutture danneggiate siano ripristinate e che le misure di prevenzione siano rafforzate per affrontare eventuali futuri eventi meteorologici estremi.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook