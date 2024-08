Meteo FVG, ultimo weekend d’agosto con caldo, sole e rischio temporali in montagna

Il fine settimana del 31 agosto e 1° settembre si prospetta sotto l’influenza dell’anticiclone subtropicale, che porterà caldo e sole su gran parte del Friuli-Venezia Giulia. Tuttavia, non mancheranno le velature e possibili temporali nelle zone montuose, specialmente nel pomeriggio.

Sabato 31 agosto: sole e caldo, temporali in montagna

Sabato 31 agosto vedrà un cielo prevalentemente poco nuvoloso, con velature che, in alcuni momenti, potranno essere consistenti. Le temperature saranno decisamente al di sopra della norma, con massime che in pianura raggiungeranno i 33-36°C e sulla costa i 30-33°C. Venti di brezza renderanno l’aria più sopportabile, ma l’afa sarà comunque presente.

La situazione sarà diversa nelle zone montuose, dove, nel pomeriggio, potrebbero svilupparsi brevi rovesci o isolati temporali, soprattutto sulle Prealpi Carniche. Nonostante ciò, il clima rimarrà comunque caldo, con temperature di circa 5°C sopra la media stagionale.

Domenica 1 settembre: velature e caldo persistono, temporali pomeridiani in montagna

Anche domenica 1 settembre sarà caratterizzata da un cielo in prevalenza poco nuvoloso, con la presenza di velature alte ma consistenti. Le temperature rimarranno elevate, con minime che varieranno tra i 19-22°C in pianura e i 24-27°C sulla costa. Le massime saranno simili al giorno precedente, attestandosi tra i 32-35°C in pianura e i 29-32°C sulla costa.

Nel pomeriggio, però, l’instabilità tornerà a farsi sentire nelle zone montuose, con rovesci o temporali più probabili sulle Alpi e Prealpi Carniche. Anche in questo caso, i venti di brezza accompagneranno la giornata, rendendo l’atmosfera più piacevole, ma non eliminando la sensazione di caldo anomalo per questo periodo dell’anno.

Consigli per il weekend: godetevi il sole, ma prestate attenzione in montagna

Questo weekend si prospetta ideale per chi desidera trascorrere del tempo all’aperto, grazie al bel tempo e alle alte temperature. Tuttavia, chi ha intenzione di fare escursioni in montagna dovrebbe prestare attenzione ai temporali pomeridiani, che potrebbero cogliere di sorpresa. In pianura e lungo la costa, il caldo sarà il protagonista, quindi si consiglia di rimanere idratati e di evitare le ore più calde della giornata.

