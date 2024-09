Friuli Doc 2024: in arrivo i gadget per celebrarne il trentennale

Udine si prepara a festeggiare il trentesimo anniversario di Friuli Doc, la manifestazione enogastronomica più attesa dell’anno, con una serie di novità che renderanno questa edizione davvero speciale. Tra queste, la più interessante è senza dubbio l’introduzione di una collezione di gadget ufficiali, pensati per permettere ai visitatori di portare a casa un ricordo tangibile di questo evento unico.

Una collezione di gadget per ricordare un’edizione speciale

Per celebrare un anniversario così importante, l’amministrazione comunale di Udine ha deciso di puntare su una linea di gadget che unisce stile, praticità e un tocco di friulanità. Durante i quattro giorni di festa, sarà possibile acquistare diversi oggetti personalizzati con il nuovo logo di Friuli Doc. Magliette, borse, penne e sacche-zaino, tutti realizzati con materiali sostenibili, rappresentano una scelta non solo estetica ma anche etica. Ma il vero fiore all’occhiello della collezione è l’apribottiglie griffato Friuli Doc, un accessorio che non può mancare nelle case degli appassionati di vino e tradizioni friulane.

Un logo che racconta il territorio

La nuova immagine di Friuli Doc, visibile su tutti i gadget, è stata studiata per esprimere al meglio l’essenza della manifestazione. Le lettere D, O e C sono arricchite da illustrazioni che rappresentano i luoghi più iconici della città e le specialità culinarie tipiche del Friuli, utilizzando colori vivaci e forme armoniose. Questo design non solo rende i gadget accattivanti e unici, ma riflette anche l’atmosfera festosa e inclusiva che caratterizza Friuli Doc. Ogni oggetto diventa così un simbolo della cultura e della tradizione di un territorio che ha molto da offrire, non solo dal punto di vista enogastronomico.

Un occhio di riguardo alla sostenibilità

La sostenibilità è al centro della nuova collezione di gadget, una scelta in linea con l’attenzione crescente verso l’ambiente. La sacca-zaino è realizzata in cotone da commercio equo e solidale, garantendo un prezzo giusto per i produttori e una tutela del territorio di origine. La shopper in cotone è prodotta con materiali riciclati, un piccolo gesto che però può fare la differenza. Anche le penne della collezione seguono questa filosofia, essendo fabbricate in bambù, una risorsa naturale e rinnovabile che rappresenta un’alternativa sostenibile alla plastica. Questi gadget non sono solo souvenir, ma veri e propri manifesti di un impegno verso un futuro più sostenibile.

Le parole dell’assessore Venanzi

Il vicesindaco e assessore ai Grandi Eventi, Alessandro Venanzi, ha voluto commentare l’importanza di questa nuova iniziativa: “Per la trentesima edizione di Friuli Doc abbiamo voluto regalare a tutti i friulani una sorpresa speciale. Accanto alle grandi novità previste per la festa di tutti i friulani, dallo sport, ai bambini, passando per grandi ritorni, presenze esclusive e la grande musica, abbiamo voluto preparare anche una collezione di oggetti unici marchiati Friuli Doc”.

Venanzi ha poi sottolineato come questa collezione rappresenti un modo per raccontare il territorio in modo diverso, aggiungendo: “Sono sicuro che chiunque sia affezionato a questa manifestazione non si lascerà perdere l’occasione di acquistare una maglia, una sacca, una penna o il cavatappi con la bellissima immagine di Friuli Doc, a maggior ragione se consideriamo che si tratta di una collezione realizzata in materiali sostenibili”.

Un ricordo indimenticabile

Con questa collezione, Friuli Doc 2024 si propone non solo come un appuntamento imperdibile per gli amanti del buon cibo e del buon vino, ma anche come un evento che lascia il segno, portando a casa un pezzo della sua storia. Questi gadget, oltre a essere funzionali e alla moda, rappresentano un’opportunità per sostenere il territorio e promuovere uno stile di vita più consapevole. La trentesima edizione di Friuli Doc sarà così non solo una celebrazione dei sapori friulani, ma anche un omaggio alla sostenibilità e alla tradizione.

