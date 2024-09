Dal 6 all’8 settembre 2024, Trieste diventerà il cuore pulsante del giornalismo di qualità grazie alla decima edizione del Link Media Festival. L’evento, che si terrà nell’iconica Piazza dell’Unità d’Italia, si propone di essere una piattaforma per dibattiti e riflessioni su temi di grande attualità. Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli-Venezia Giulia, ha sottolineato l’importanza del festival nel creare uno spazio di confronto aperto e costruttivo, capace di coinvolgere la comunità e le istituzioni.

L’Intelligenza Artificiale al centro del dibattito

Uno dei temi più caldi di questa edizione è senza dubbio l’Intelligenza Artificiale (IA) applicata all’informazione. Fedriga ha evidenziato come la discussione non riguardi tanto l’oggettività dell’informazione, quanto la responsabilità che ne deriva. L’IA ha il potenziale di trasformare radicalmente il modo in cui le notizie vengono prodotte e consumate, ma pone anche sfide etiche e sociali che non possono essere ignorate. Il rischio, secondo Fedriga, è che la responsabilità possa finire “annebbiata” in un contesto dove le decisioni sono sempre più influenzate da algoritmi e automatismi.

Un confronto aperto e plurale

Fedriga ha lodato il festival per la sua capacità di non proporre “verità assolute”, ma piuttosto di offrire spunti di riflessione che possono essere condivisi o criticati, ma che comunque arricchiscono il dibattito pubblico. Questo approccio è particolarmente importante in un’epoca in cui la polarizzazione dell’informazione sembra crescere costantemente. Link Festival diventa così un’occasione per tornare a discutere in maniera virtuosa e costruttiva, creando un percorso di crescita per la cittadinanza.

Gli ospiti di spicco della decima edizione

La decima edizione del Link Festival vedrà la partecipazione di figure di spicco del panorama giornalistico italiano. Tra i nomi più attesi ci sono Paolo Rumiz, Giovanna Botteri, Gianni Riotta e Agnese Pini, che condivideranno le loro esperienze e visioni su come il giornalismo possa evolvere in un mondo sempre più digitalizzato. Non mancheranno anche volti noti del mondo dello spettacolo, come Lillo Petrolo e LaLaura, che arricchiranno il festival con il loro contributo.

L’incontro conclusivo: un dialogo tra Massimiliano Fedriga e Paolo Possamai

Il festival si concluderà domenica 8 settembre con un incontro esclusivo tra Massimiliano Fedriga e Paolo Possamai, direttore editoriale di Nord Est Multimedia. Questo confronto rappresenta un momento chiave dell’evento, in cui si discuterà del ruolo della politica e dei media nella società contemporanea.

Un festival per la comunità

Tutti gli eventi del Link Media Festival saranno gratuiti e aperti al pubblico, fino a esaurimento posti. La manifestazione è co-organizzata dall’Ordine dei Giornalisti del Friuli-Venezia Giulia, dalla Regione FVG e dal Comune di Trieste, con il supporto di partner come Generali, Fincantieri e Crédit Agricole. Un evento che non solo celebra il giornalismo, ma che si propone come un servizio per la comunità, promuovendo un’informazione libera e responsabile.

