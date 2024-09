Nonno Più” 2024: al via il concorso che celebra i nonni friulani

UDINE – La 50&Più di Udine, un’associazione che riunisce gli over 50 sotto l’egida di Confcommercio-Imprese per l’Italia, ha ufficialmente dato il via alla nona edizione del concorso “Nonno Più”. Questo evento, che è ormai un appuntamento fisso per la comunità friulana, celebra i nonni più meritevoli della regione in diverse categorie, rappresentando un omaggio simbolico ma sentito alla loro dedizione e al loro contributo alla società.

Una tradizione consolidata: la Festa dei Nonni

L’iniziativa “Nonno Più” funge da preludio alla Festa dei Nonni, giunta quest’anno alla sua quattordicesima edizione, che si terrà domenica 13 ottobre nel prestigioso Salone del Parlamento del Castello di Udine. Questa celebrazione, attesa con entusiasmo dai cittadini, è un’occasione unica per riconoscere il valore inestimabile dei nonni nella vita di ogni famiglia e nella comunità.

Le categorie del concorso

Il concorso prevede il conferimento di premi a quei nonni che si sono distinti per la loro bontà, simpatia, generosità, affetto e capacità di trasmettere valori positivi nelle seguenti categorie:

Economia : per quei nonni che, grazie alla loro esperienza e saggezza, hanno saputo essere un punto di riferimento nel mondo del lavoro e dell’imprenditoria.

: per quei nonni che, grazie alla loro esperienza e saggezza, hanno saputo essere un punto di riferimento nel mondo del lavoro e dell’imprenditoria. Sport : per i nonni che hanno dimostrato che l’età è solo un numero, continuando a praticare e promuovere l’attività sportiva.

: per i nonni che hanno dimostrato che l’età è solo un numero, continuando a praticare e promuovere l’attività sportiva. Volontariato: per quei nonni che dedicano il loro tempo agli altri, impegnandosi in attività di solidarietà e sostegno alla comunità.

La sorpresa finale: un premio speciale

Oltre ai riconoscimenti per le tre categorie principali, quest’anno sarà assegnato un premio speciale, una vera sorpresa che sarà svelata solo alla fine del concorso. Questo riconoscimento aggiuntivo è pensato per celebrare un nonno o una nonna che si sono distinti in modo eccezionale, superando le aspettative e lasciando un segno profondo nella comunità.

Come partecipare alle votazioni

Per votare il proprio nonno preferito, è possibile inviare una e-mail all’indirizzo festadeinonniud@gmail.com. Ogni cittadino può esprimere fino a tre preferenze, una per ciascuna delle categorie sopra elencate. Le votazioni si chiuderanno a fine settembre, dando così il tempo necessario alla giuria di valutare tutte le candidature e decretare i vincitori.

Un omaggio ai nonni friulani

Il concorso “Nonno Più” rappresenta non solo una competizione amichevole, ma soprattutto un omaggio ai nonni friulani che, con il loro amore e impegno, continuano a svolgere un ruolo fondamentale nella vita delle nuove generazioni. Partecipare al concorso è un modo per riconoscere e celebrare pubblicamente il loro insostituibile contributo alla società e alla famiglia.

In attesa della cerimonia di premiazione del 13 ottobre, l’invito per tutti è di riflettere sul valore dei nonni e di esprimere il proprio affetto votando i candidati più meritevoli.