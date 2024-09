Udine, 4 settembre 2024 – Anche quest’anno, con l’arrivo dell’autunno, le piscine comunali di Udine si preparano ad accogliere i piccoli nuotatori per la nuova stagione 2024/2025. A partire da fine settembre, infatti, prenderanno il via i corsi di nuoto rivolti ai bambini e ragazzi dai 5 ai 13 anni. Le lezioni si terranno nelle due strutture del Palamostre e di via Pradamano, offrendo una preziosa opportunità per imparare le basi del nuoto o perfezionare le competenze già acquisite.

Un’opportunità per crescere e divertirsi

I corsi di nuoto proposti sono pensati per bambini e ragazzi che desiderano acquisire nuove competenze o migliorare il proprio stile di nuoto. Le lezioni, della durata di 40 minuti ciascuna, sono organizzate in gruppi omogenei per età e livello di abilità, garantendo così un apprendimento efficace e sicuro. Questa iniziativa non rappresenta solo un’opportunità per imparare a nuotare, ma anche per trascorrere del tempo all’insegna dello sport, del divertimento e della socializzazione con i propri coetanei.

Tariffe tgevolate e corsi accessibili

Un aspetto molto importante dell’offerta è la tariffa agevolata in base all’ISEE, che permette alle famiglie di accedere ai corsi a costi contenuti, rendendo lo sport accessibile a un numero maggiore di bambini e ragazzi. Le lezioni si terranno in diverse fasce orarie, venendo incontro alle esigenze di tutti: il Palamostre offrirà corsi il venerdì e il sabato, mentre la struttura di via Pradamano aprirà le sue porte anche il martedì, oltre che il venerdì e il sabato.

Preiscrizioni online: come partecipare

Per facilitare l’accesso ai corsi, è stata aperta la possibilità di presentare domanda di pre-iscrizione online. Sarà possibile inviare la richiesta tramite il sito web di ORIZZONTI S.C.S.D. (www.orizzontiudine.it), la cooperativa che si occupa della gestione dei corsi, nella sezione dedicata ai “Corsi nuoto per minori in convenzione con il Comune di Udine”.

Le pre-iscrizioni per i corsi al Palamostre si potranno effettuare dalle ore 10 di mercoledì 4 settembre alle ore 10 di venerdì 6 settembre, mentre per i corsi nella struttura di via Pradamano sarà possibile preiscriversi dalle ore 10 di giovedì 12 settembre alle ore 10 di sabato 14 settembre.

Iscrizioni definitive e certificato medico

Una volta completata la pre-iscrizione, per perfezionare l’iscrizione è necessario pagare la tariffa prevista e consegnare il certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica. Il certificato è un requisito fondamentale per garantire la sicurezza dei partecipanti durante le attività in piscina.

L’impegno del comune di Udine per lo sport e il benessere

Questa iniziativa conferma ancora una volta l’impegno del Comune di Udine nella promozione dello sport e del benessere tra i giovani. Attraverso queste attività, l’amministrazione comunale non solo incentiva la pratica sportiva, ma promuove anche uno stile di vita sano, fornendo ai ragazzi un ambiente sicuro dove crescere e sviluppare nuove abilità.

I corsi di nuoto rappresentano un’opportunità imperdibile per i giovani di Udine, offrendo loro la possibilità di imparare a nuotare, migliorare le proprie tecniche o semplicemente trascorrere del tempo in modo attivo e divertente. Le piscine comunali di Udine sono pronte ad accogliere i piccoli nuotatori per una stagione all’insegna dello sport, del divertimento e della crescita personale.

TARIFFE DI ISCRIZIONE

Le tariffe per partecipare ai corsi di nuoto nelle piscine comunali sono divise a seconda della certificazione isee presentata dalle famiglie in fase di iscrizione. Per i residenti nel comune di Udine sono previsti 5 scaglioni. A questi si aggiunge un ulteriore tariffa per i non residenti.

Fascia ISEE Tariffe Residenti fino a €12.000 €65,00 da €12.001 a €18.000 €70,00 da €18.001 a €30.000 €80,00 da €30.001 €120,00 in assenza di certificazione ISEE €120,00 Non residenti €160,00

