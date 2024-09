Dal 9 al 15 settembre, Trieste sarà il palcoscenico della terza edizione della Trieste Cocktail Week, un evento che celebra la miscelazione di alta qualità e l’eccellenza nel mondo dei cocktail. La conferenza stampa di oggi, tenutasi nella Sala Giunta del Municipio, ha ufficialmente dato il via alla manifestazione che coinvolgerà 23 pubblici esercizi nel centro cittadino.

Una settimana di eccellenza nella miscelazione

La Trieste Cocktail Week, organizzata da Freshmedia e Intraprendi, con il supporto del Comune di Trieste e di numerosi partner, si preannuncia un grande successo. Il vicesindaco Serena Tonel ha sottolineato l’importanza di questo evento per promuovere la filiera agroalimentare e il patrimonio gastronomico del Friuli Venezia Giulia, estendendo la visibilità di Trieste all’intera regione.

Un evento che coinvolge 23 locali del centro di Trieste

Quest’anno, 17 cocktail bar, 4 ristoranti e 2 negozi parteciperanno all’evento, offrendo ai partecipanti una vasta gamma di proposte per valorizzare al meglio i prodotti di alta qualità e le sapienti miscelazioni. Tra i locali coinvolti, spiccano nomi rinomati come 040 Social Food, Harry’s Bar, e Antico Caffè San Marco. L’elenco completo dei locali partecipanti è disponibile su triestecocktailweek.it.

Cocktail analcolici e low alcohol

Una delle novità principali di quest’edizione è l’inclusione di cocktail analcolici e low alcohol, che mirano a ampliare l’offerta per un pubblico più vasto e variegato. Questa decisione rappresenta un passo importante per rispondere alle esigenze di chi cerca esperienze di mixology senza alcol, offrendo comunque prodotti di alta qualità e creatività.

Le competizioni e le masterclass

La manifestazione non si limita alla degustazione di cocktail, ma prevede anche masterclass e gare spettacolari. Le competizioni, sponsorizzate da Martini, includeranno due tipologie di gare: Speed Round e la novità Mystery, che si svolgeranno durante il Closing Party al Pier the Roof domenica 15 settembre. Queste gare offriranno un’occasione unica per i bartender di mostrare le loro abilità e creatività.

Il ruolo degli sponsor e dei partner

Nonino e Proposta Spirits sono i main sponsor dell’evento, che gode anche del supporto di IoSonoFriuliVeneziaGiulia, Federalberghi Trieste, Confcommercio Trieste, Fipe e Creativa. La collaborazione di questi enti conferisce alla Trieste Cocktail Week una base solida e una visibilità significativa.

L’impronta social dell’evento

La Trieste Cocktail Week avrà un’importante presenza sui social media, dove i partecipanti potranno seguire i video dedicati ai cocktail, scoprire serate speciali, competizioni e curiosità. Questa dimensione social non solo promuove l’evento, ma crea anche un collegamento diretto tra i locali e il pubblico.

Un’occasione da non perdere

La Trieste Cocktail Week 2024 si preannuncia come un evento imperdibile per gli amanti della mixology e per tutti coloro che vogliono scoprire la qualità e la creatività della scena cocktail di Trieste. Con la partecipazione di numerosi locali, l’inclusione di nuove tendenze come i cocktail analcolici e un programma ricco di masterclass e competizioni, questa manifestazione rappresenta un’opportunità unica per vivere la città in un contesto di grande raffinatezza e convivialità. Non perdere l’occasione di partecipare a questa settimana di festa per i sensi e di scoperta per i palati più raffinati.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook