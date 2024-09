Oggi, 5 settembre, il Comune di Trieste ha dedicato un pomeriggio speciale alla giovane campionessa italiana di breakdance Antilai Sandrini, recentemente protagonista alle Olimpiadi di Parigi nella specialità B-Girls. La breakdance, inclusa per la prima volta tra le discipline olimpiche, rappresenta una novità significativa nel mondo sportivo, e il riconoscimento a Sandrini sottolinea l’importanza di queste nuove forme di espressione sportiva.

Riconoscimento istituzionale e premi

La cerimonia, svoltasi oggi presso il municipio, ha visto la partecipazione del vice sindaco Serena Tonel, dell’assessore allo Sport Elisa Lodi, dell’assessore alle Politiche dell’Educazione e della Famiglia Maurizio De Blasio, e del presidente del Comitato regionale della Federazione italiana danza sportiva e sport musicali, Sergio Sidari. Durante l’evento, il vice sindaco Tonel ha consegnato ad Antilai Sandrini una medaglia bronzea con il simbolo della città di Trieste, con una motivazione che esprime il riconoscimento per la sua rappresentanza alla Olimpiadi di Parigi 2024 e il suo contributo al festival PGTSummer 2024.

“Ci fa davvero piacere ricevere Antilai Sandrini, un’ambasciatrice d’eccellenza per il PGTSummer, il festival del Polo Giovani/Youth Center Toti di San Giusto. E’ un testimonial vincente in grado di coniugare le politiche sociali ai valori dello sport,” ha dichiarato il vice sindaco Serena Tonel, sottolineando il valore simbolico della premiata.

Un talento che conquista il mondo

Antilai Sandrini, conosciuta nel mondo della breakdance come ‘B-Girl Anti’, è una figura di spicco nella scena internazionale. Nata a Livorno e cresciuta ad Aviano, in Friuli, ha iniziato la sua carriera sportiva con la ginnastica artistica e il cheerleading, per poi innamorarsi del breaking all’età di 13 anni. L’influenza del padre, un albergatore e DJ, e la sua passione per Michael Jackson hanno giocato un ruolo cruciale nella sua scelta di dedicarsi alla breakdance.

Sotto la guida del suo storico maestro Alberto Pelus (a.k.a. ‘B-Boy Laced’), Antilai ha raggiunto traguardi significativi, tra cui il titolo di campionessa italiana di breakdance, l’argento ai Giochi del Mediterraneo del 2019 e agli Europei del 2022. Ha sfiorato il podio per tre anni consecutivi ai Mondiali, dimostrando una costante eccellenza e dedizione nella sua disciplina.

Una storia di passione e dedizione

Il nome ‘B-Girl Anti’, scelto dallo scrittore amico di famiglia Stefano Cobello, significa ‘Figlia del Vento’ e rappresenta l’essenza e la leggerezza che Antilai porta nei suoi passi di danza. La sua carriera è segnata da una continua evoluzione e innovazione, grazie anche alla sua esperienza con il wushu, un’arte marziale cinese che arricchisce la sua espressione artistica.

In occasione della cerimonia di oggi, Antilai Sandrini ha partecipato alla serata finale della terza edizione del PGTSummer, il festival del Polo Giovani/Youth Center Toti di San Giusto, dove ha effettuato una breve esibizione, offrendo al pubblico un assaggio del suo straordinario talento.

Un futuro brillante

Il riconoscimento odierno non è solo un premio per i successi già conseguiti, ma anche un segnale di incoraggiamento per il futuro. Antilai Sandrini, con la sua dedizione e il suo spirito innovativo, continua a ispirare le nuove generazioni e a rappresentare con orgoglio il Friuli-Venezia Giulia sulla scena internazionale. Il suo viaggio è un esempio brillante di come lo sport e la passione personale possano portare a risultati eccezionali e a una rappresentazione prestigiosa della nostra regione.