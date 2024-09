Grande successo per “Magia del Legno” a Sutrio

Domenica 1 settembre è stata una giornata memorabile per Sutrio, che ha ospitato con grande entusiasmo la manifestazione “Magia del Legno“. L’evento, che si è svolto in un clima di festa, ha attirato migliaia di visitatori, non solo dalla regione Friuli-Venezia Giulia, ma anche dalle vicine Carinzia e Slovenia. La partecipazione massiccia ha segnato un ritorno ai numeri pre-Covid e ha dimostrato il forte legame della comunità locale con la sua tradizione e cultura.

Una festa di comunità e tradizione

Marco Minuz, presidente della Pro Loco di Sutrio, ha espresso grande soddisfazione per l’edizione 2024 dell’evento, sottolineando che la manifestazione è riuscita a raggiungere gli alti standard degli anni precedenti alla pandemia. Minuz ha evidenziato come tutta la comunità si sia mobilitata per la riuscita della festa, coinvolgendo persone di tutte le età. Tra i momenti più significativi, si segnalano gli angoli dedicati alla vita di un tempo a Sutrio, dove le famiglie hanno esposto vecchi mobili, attrezzi da lavoro, biancheria della casa e vestiti, ricreando scene di vita tradizionale che hanno affascinato e coinvolto i visitatori.

Il fascino degli artigiani del legno

Un altro punto di forza della manifestazione è stata la presenza di circa quaranta artigiani del legno dislocati nella via principale di Sutrio. Questi maestri artigiani hanno mostrato le loro abilità in tornitura, intaglio e liuteria, attirando l’attenzione di grandi e piccoli. La loro maestria non si è limitata ai soli lavori di tornitura e intaglio, ma ha incluso anche antichi mestieri come l’intreccio di gerle e cesti, la realizzazione di scope in saggina e la costruzione di gabbiette per gli uccelli. Questa varietà di abilità ha offerto uno spettacolo ricco e variegato, celebrando l’arte tradizionale del legno.

Il giardino degli artisti e il presepe

Nel cuore di Sutrio, nell’Ort del sior Matie, è stato allestito il Giardino degli Artisti, dove gli artigiani locali hanno esposto il loro lavoro. Tra le attrazioni principali, spiccava una ricostruzione di una vecchia bottega da falegname, realizzata con un cason di grossi tronchi. Qui, il maestro Camillo Straulino, classe 1938, ha condiviso con il pubblico la sua esperienza e le tecniche di lavorazione del legno utilizzate nelle falegnamerie di un tempo. La sua dimostrazione ha incantato i visitatori, offrendo uno spaccato affascinante del passato artigianale di Sutrio.

Inoltre, la manifestazione ha presentato due presepi straordinari: l’imponente Presepe di Piazza San Pietro, realizzato da artigiani e scultori di Sutrio e del Friuli Venezia Giulia, e il Presepio di Teno, creato dal maestro Gaudenzio Straulino in oltre 30 anni di lavoro. Questi presepi hanno attirato l’attenzione non solo per la loro bellezza, ma anche per la loro complessità e il loro significato culturale.

Mercato e attività collaterali

Durante l’intera giornata, il paese è stato animato da una mostra-mercato di artigianato del legno, che ha offerto anche una selezione di altre creazioni artigianali e prelibatezze gastronomiche tradizionali. Gli stand hanno proposto sculture e intagli con motosega, laboratori a tema, musica tradizionale dal vivo e piatti tipici. Questo mix di attività ha contribuito a creare un’atmosfera vivace e festosa, rendendo la manifestazione un’esperienza completa e coinvolgente per tutti i partecipanti.

Nuove iniziative e progetti futuri

In occasione dell’inaugurazione di “Magia del Legno”, sono stati presentati i quattro progetti vincitori del concorso di idee per la realizzazione di uno speciale arco di ingresso a Sutrio. I progetti, realizzati da Federica Novelli, Ilaria Schneider, Massimo Piutti e Luca Zecchin, rappresentano un importante passo nel processo di rigenerazione culturale e sociale del territorio, rientrando nel progetto Bando Borghi PNRR “Il Bosco nel Borgo-Il Borgo nel Bosco”. Questo progetto mira a valorizzare il legno e a celebrare la tradizione artigianale della zona.

In conclusione, “Magia del Legno” si conferma come una manifestazione di grande valore per Sutrio e per l’intera regione, unendo tradizione, comunità e cultura in una festa che celebra il patrimonio artigianale e le radici culturali del Friuli-Venezia Giulia.

