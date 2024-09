Vendemmia 2024 nel Collio: uve di qualità e un autunno di eventi

CORMONS – Con l’arrivo di settembre, il Collio si prepara a vivere un mese intenso e ricco di appuntamenti, inaugurato dalla tanto attesa vendemmia, simbolo della tradizione agricola della zona. La raccolta delle uve è iniziata con leggero anticipo rispetto allo scorso anno, portando con sé grandi aspettative per la qualità del prodotto finale, nonostante le difficoltà climatiche che hanno segnato l’estate 2024. Ma non solo: il territorio friulano sarà protagonista di un fitto programma di eventi autunnali, volto a promuovere e valorizzare il Collio e i suoi rinomati vini.

Uve di qualità nonostante le sfide climatiche

La vendemmia di quest’anno, iniziata a Cormons e nelle altre zone del Collio, si preannuncia come un’annata di altissima qualità. David Buzzinelli, presidente del Consorzio Collio, sottolinea come, nonostante le previsioni indichino una produzione leggermente inferiore rispetto al 2023, le uve risultano particolarmente sane. “L’esperienza e la conoscenza del nostro terroir – afferma Buzzinelli – hanno permesso ai produttori di gestire al meglio le condizioni meteorologiche avverse, come la carenza d’acqua dei mesi estivi, preservando l’integrità delle viti.”

Questo risultato è frutto dell’impegno dei viticoltori, che, con dedizione e competenza, hanno saputo affrontare le sfide poste da un’annata climaticamente complessa. Le aspettative sono alte, e si attende un’annata che potrebbe essere ricordata tra le migliori della storia del Collio, sia per qualità che per il sapore dei vini che verranno prodotti.

Un settembre di eventi per promuovere il Collio

Parallelamente alla vendemmia, il Consorzio Collio continua il suo impegno nella promozione della denominazione, organizzando una serie di eventi che si snoderanno per tutto l’autunno. Il programma, pensato per chiudere in bellezza il 2024 e celebrare i 60 anni del Consorzio, vede diverse tappe fondamentali.

Uno degli appuntamenti principali sarà il 7 settembre a Cortina d’Ampezzo con “The Queen of Taste 2024”, evento enogastronomico di alto profilo, dove il Consorzio Collio sarà partner ufficiale per il terzo anno consecutivo. Dieci produttori di vini del Collio parteciperanno attivamente, offrendo degustazioni di vini come il Collio DOC Ribolla Gialla e il Collio DOC Friulano in quattro delle location più esclusive della località montana.

Il Collio guarda all’estero

Tra gli eventi di maggiore rilevanza spiccano quelli dedicati al mercato internazionale. Dal 16 al 18 settembre, il Collio ospiterà un gruppo di TOP sommelier stranieri, provenienti da Austria, Germania, Svizzera e Svezia, per una serie di degustazioni tematiche. L’obiettivo è chiaro: aprire nuove opportunità di mercato e far conoscere il territorio e i suoi vini d’eccellenza oltre i confini nazionali.

Un’altra data cruciale è il 26 settembre, quando il Collio volerà a New York per l’evento “Collio meets New York”, con una masterclass e una degustazione aperta ai media e agli operatori del settore statunitensi. Saranno coinvolte 32 aziende del Collio, ognuna con i propri vini iconici, come il Collio DOC Pinot Grigio e il Collio DOC Sauvignon.

Ottobre tra degustazioni e formazione

Il mese di ottobre sarà altrettanto ricco di eventi. Il 6 e 7 ottobre vedrà il ritorno di Vinarius nel Collio, un’iniziativa dedicata alle enoteche italiane per approfondire la conoscenza del territorio e dei suoi prodotti attraverso masterclass e visite in azienda. Il 24 ottobre, invece, si terrà il tradizionale Collio Day, che coinvolgerà dodici città italiane per una giornata interamente dedicata ai vini del Collio, organizzata in collaborazione con l’Associazione Italiana Sommelier (AIS).

Un anno di successi e progetti per il futuro

Guardando indietro ai primi mesi del 2024, la direttrice del Consorzio Collio, Lavinia Zamaro, esprime grande soddisfazione per i risultati raggiunti finora, in particolare per le attività legate al 60° anniversario del Consorzio. “Siamo orgogliosi della strada percorsa”, commenta Zamaro, sottolineando come gli eventi internazionali e la promozione della denominazione abbiano rafforzato il posizionamento del Collio come una delle aree vitivinicole più prestigiose d’Italia.

Con l’anno che si avvia verso la sua conclusione, il Consorzio guarda al futuro con ottimismo, consapevole che il Collio ha ancora molto da offrire in termini di eccellenza e innovazione. I festeggiamenti culmineranno il 23 novembre con un evento dedicato ai produttori, veri protagonisti del successo del Collio.

