Riccardi: «coraggio e innovazione per il futuro della sanità in FVG»

Il sistema sanitario del Friuli-Venezia Giulia ha fatto passi da gigante nel campo della ricerca e della tecnologia, ma affronta ancora grandi sfide nel rispondere ai bisogni ordinari della popolazione. È quanto emerge dal convegno “Sanità: pensare alla salute quando si sta bene”, tenutosi a Gemona del Friuli, dove l’assessore regionale alla Salute, Riccardo Riccardi, ha delineato la necessità di una riforma coraggiosa del sistema.

L’urgenza di un cambiamento strutturale

L’assessore Riccardi ha sottolineato come negli ultimi 30 anni non siano stati compiuti interventi strutturali per rispondere ai mutati bisogni della popolazione. Il progressivo invecchiamento e l’aumento della cronicità richiedono una revisione dei livelli essenziali di assistenza. “È necessario avere il coraggio di agire ora – ha dichiarato Riccardi – per garantire cure appropriate e condizioni migliori per il personale sanitario”.

Focus sull’integrazione socio-sanitaria

Con un’aspettativa di vita sempre in crescita, la domanda di assistenza non riguarda più solo le emergenze, ma si concentra sempre più sulla gestione delle patologie croniche e sull’integrazione sociosanitaria. Il sistema deve evolvere per rispondere a queste nuove sfide, mettendo al centro il capitale umano, considerato un elemento chiave per una riorganizzazione di successo.

Non chiudere, ma specializzare

Riccardi ha chiarito che non ci sarà la chiusura di ospedali, ma sarà necessaria una specializzazione delle strutture, soprattutto in quelle aree dove più ospedali si trovano a breve distanza l’uno dall’altro. Questo approccio potrebbe portare a una maggiore efficienza e a una gestione più mirata delle risorse.

L’importanza della formazione e della ricerca

Tra i relatori del convegno c’erano anche Silvio Brusaferro, ex presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, e Alvisa Palese, presidente della Conferenza permanente dei corsi di laurea per le professioni sanitarie. Entrambi hanno evidenziato come la formazione e la ricerca siano pilastri fondamentali per il futuro della sanità regionale. Il miglioramento del sistema deve partire da una continua innovazione e dallo sviluppo delle competenze del personale sanitario.

La sfida della sanità del Friuli-Venezia Giulia non è solo organizzativa, ma riguarda anche la capacità di adattarsi a un contesto sociale in continua evoluzione. “Le scelte che facciamo oggi – ha concluso Riccardi – daranno frutti nel lungo periodo, ma dobbiamo agire ora per garantire un sistema sanitario all’altezza delle aspettative future”.

