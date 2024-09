La rassegna teatrale “Passaggi” prosegue al parco Sant’Osvaldo

Tre appuntamenti imperdibili dedicati a grandi e piccini animeranno il Parco Sant’Osvaldo nei prossimi giorni, offrendo una varietà di eventi teatrali e ludici nell’ambito della terza edizione della rassegna “Passaggi – mentre tutto cambia”. La manifestazione, ideata dalla compagnia Teatro della Sete di Udine, continua con una serie di eventi che promettono di intrattenere e stimolare la partecipazione del pubblico. L’ingresso è gratuito, rendendo l’esperienza accessibile a tutti.

Giovedì 12 settembre

L’inaugurazione della rassegna avverrà giovedì 12 settembre alle ore 21 con lo spettacolo “Being Don Quichotte”. Questa tragicommedia surreale, portata in scena da Matija Solce e Tines Špik, è diretta da Vida Cerkvenik Bren e dallo stesso Solce. L’opera trae ispirazione dal celebre romanzo di Miguel de Cervantes, ma reinterpreta i suoi temi in chiave contemporanea.

Matija Solce, rinomato per il suo lavoro innovativo nel campo del teatro di figura, unisce elementi di musica, teatro e animazione per creare un’esperienza immersiva e originale. La narrazione visiva è fortemente influenzata dal cinema d’animazione surrealista del maestro ceco Jan Švankmajer, trasformando la classica lotta con i mulini a vento in un confronto tra marionetta e attore. Questa rappresentazione esplora il conflitto tra idealismo e pragmatismo, tra tradizione e postmodernità, offrendo una riflessione profonda sul cambiamento e la percezione del reale.

Venerdì 13 settembre

Il giorno successivo, venerdì 13 settembre, il Parco Sant’Osvaldo ospiterà due eventi in contemporanea, dalle 16 alle 18.30, pensati per stimolare sia la mente che l’immaginazione.

Il primo evento, “Giochi in scatola”, è organizzato dall’associazione Kaleidoscienza di Udine. Questa attività ludica è pensata per adulti e bambini e include giochi matematici, di strategia e di logica. L’obiettivo è quello di stimolare le competenze mentali e sociali dei partecipanti attraverso attività coinvolgenti e divertenti.

In parallelo, “Storie in busta” offerto dal Teatro della Sete, proporrà un’esperienza intima e interattiva. Durante questo evento, ogni partecipante avrà l’opportunità di scegliere una delle quattro storie disponibili e ascoltarla mentre viene raccontata e illustrata dalle artiste Caterina Di Fant e Serena Giacchetta. Questo format unico permette agli spettatori di vivere un viaggio nel tempo, nel sogno e nei ricordi, diventando parte integrante della narrazione.

Il messaggio di Valentina Rivelli

Valentina Rivelli, attrice e autrice fondatrice del Teatro della Sete, descrive così lo spirito della rassegna “Passaggi”: “La rassegna è dedicata alla condizione costante che viviamo e a cui siamo destinati: il cambiamento, inteso nelle sue diverse declinazioni. Spettacoli, racconti, momenti di gioco assieme sono pensati al Parco Sant’Osvaldo come occasioni di crescita, momenti per affermare la presenza nel singolo di un’identità multipla che contiene forme del sé non esprimibili nella vita quotidiana, ma conoscibili grazie all’esperienza artistica di gruppo, che permette ai partecipanti di esprimersi in un contesto extra-quotidiano.”

In sintesi, la rassegna “Passaggi” si conferma come un’opportunità imperdibile per vivere momenti di creatività, riflessione e divertimento, adatta a tutte le età e aperta a tutti coloro che desiderano esplorare il potere trasformativo dell’arte e del gioco. Non perdete l’occasione di partecipare a questi eventi straordinari al Parco Sant’Osvaldo!

