La storia di Friuli Doc si riflette nelle vetrine di Udine

Udine si prepara a celebrare i trent’anni di Friuli Doc con un’iniziativa originale e suggestiva: le vetrine dei negozi del centro storico e della periferia saranno impreziosite da 78 vetrofanie in bianco e nero che riproducono scatti storici della manifestazione. L’iniziativa è stata lanciata da Confcommercio Udine in collaborazione con il Comune, in occasione della mostra fotografica dedicata ai trent’anni dell’evento.

Un “Outdoor Tour” fotografico per Friuli Doc

Il progetto, battezzato “Friuli Photo Doc Outdoor Tour”, è stato ideato da Rodolfo Totolo, consigliere mandamentale e presidente di UdineIdea. La mostra fotografica, allestita dalla Photo Video Agency Tassotto&Max nella Galleria Tina Modotti, verrà arricchita da un’esposizione diffusa nelle vie di Udine, grazie al contributo di oltre 30 aziende associate a Confcommercio Udine. Da via Poscolle a via Gemona, passando per piazza Primo Maggio, i visitatori potranno immergersi nella storia di una delle manifestazioni più amate del Friuli-Venezia Giulia.

Un progetto di valorizzazione culturale

La finalità dell’iniziativa, come spiegato da Giovanni Da Pozzo, vicepresidente nazionale e presidente provinciale di Confcommercio Udine, è di arricchire l’offerta culturale di Friuli Doc, trasformando la città in un museo a cielo aperto. «Collaboriamo con il Comune per dare vita a un evento culturale di grande rilevanza», ha sottolineato Da Pozzo. Le vetrofanie non rappresentano solo un arricchimento estetico delle vetrine, ma anche un viaggio visivo attraverso i momenti più significativi della manifestazione, che si svolge da tre decenni.

Un supporto prezioso per i commercianti

L’iniziativa ha riscosso un successo immediato, con 78 vetrofanie prenotate in poche ore. I commercianti che hanno aderito all’iniziativa non dovranno sostenere alcun costo, grazie alla sponsorizzazione di Confcommercio e delle agenzie Assicura, che da sempre supportano progetti legati alla valorizzazione del territorio. Come dichiarato da Sandro Gotti, direttore generale di Assicura Agenzia e Assicura Broker: «Abbiamo creduto fin da subito nel progetto, perché siamo convinti dell’importanza di promuovere la storia e le tradizioni della nostra città».

Un ponte tra storia e commercio

Questa iniziativa rappresenta un esempio virtuoso di sinergia tra cultura e commercio, dove il supporto delle istituzioni locali, delle associazioni e degli imprenditori si unisce per valorizzare il patrimonio storico di Friuli Doc. Grazie alle immagini esposte sulle vetrine dei negozi, i visitatori e i cittadini potranno riscoprire l’evoluzione della manifestazione, attraverso gli sguardi di fotografi che hanno immortalato momenti significativi della storia di Udine

