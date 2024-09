Trieste festeggia con orgoglio il trionfo del suo concittadino, Matteo Parenzan, che ha conquistato la medaglia d’oro nel tennistavolo durante le Paraolimpiadi di Parigi 2024. Questa straordinaria vittoria, avvenuta il 6 settembre, non solo segna un importante traguardo nella carriera di Parenzan, ma rappresenta anche un motivo di grande orgoglio per la città e per l’Italia intera.

La vittoria di Matteo Parenzan

Matteo Parenzan ha dimostrato tutta la sua straordinaria abilità e determinazione battendo il rivale tailandese Rungroj Thainiyom, numero 3 del ranking mondiale e già suo avversario nell’atto conclusivo iridato di Granada 2022. Con un impressionante punteggio di 3 a 0, Parenzan ha messo in luce la sua superiorità tecnica e mentale, offrendo una performance che resterà nella memoria degli appassionati di sport.

I complimenti del sindaco

Il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, ha espresso i suoi più vivissimi complimenti a Matteo Parenzan, sottolineando il valore di questo straordinario risultato. “A nome della città di Trieste e mio personale desidero esprimere vivissimi complimenti per questo straordinario risultato. Matteo ci ha regalato grandi emozioni per un risultato che ci riempie di orgoglio”, ha dichiarato Dipiazza. Il sindaco ha inoltre evidenziato come lo sport possa fungere da veicolo di trasmissione e amplificazione di valori positivi per la società, rappresentando un messaggio di speranza e ispirazione per tutti.

Elisa Lodi: un esempio di determinazione

Anche Elisa Lodi, assessore allo Sport, ha voluto rendere omaggio a Parenzan, definendolo un esempio di determinazione, sacrificio e voglia di migliorarsi. “Un risultato che ci riempie di orgoglio e che rappresenta Trieste e la nazione intera nel mondo”, ha affermato Lodi. Le parole dell’assessore sottolineano non solo l’importanza della vittoria in sé, ma anche il valore educativo e ispirazionale del percorso sportivo di Parenzan per i giovani e per l’intera comunità.

Il riconoscimento dell’assessore alle politiche sociali

L’assessore alle Politiche Sociali, Massimo Tognolli, ha aggiunto il suo plauso, ricordando un episodio significativo in cui aveva giocato contro Matteo durante una manifestazione. “E’ un vero onore che ci sia un concittadino che abbia raggiunto questi livelli ma, soprattutto, è un esempio per capire le persone e le loro potenzialità”, ha dichiarato Tognolli. L’assessore ha enfatizzato quanto il comportamento sportivo e rispettoso di Parenzan durante la partita sia un segno della sua grandezza come atleta e come individuo. “Matteo con le sue gesta dice a tutti che bisogna cambiare la prospettiva”, ha concluso Tognolli, evidenziando il messaggio di inclusività e rispetto che il giovane atleta rappresenta.

Un futuro luminoso per Parenzan e Trieste

La vittoria di Matteo Parenzan alle Paraolimpiadi di Parigi 2024 è un momento di grande celebrazione per Trieste e per tutta l’Italia. La sua straordinaria prestazione non solo lo pone ai vertici dello sport mondiale, ma ispira anche una riflessione più ampia sui valori dello sport e sull’importanza di credere nei propri sogni. Trieste si prepara a celebrare il suo campione e a sostenere i futuri successi di un atleta che ha dimostrato di possedere non solo grande talento, ma anche un forte spirito di comunità e di rispetto verso gli altri

