FVG al centro del calcio internazionale con il Torneo Primavera Under 17

Il Friuli-Venezia Giulia si conferma come un polo di riferimento per lo sport internazionale, con una crescente visibilità sullo scenario calcistico. Lo scorso weekend, Trieste ha ospitato il prestigioso quadrangolare Under 17 “Città di Trieste”, un evento che ha coinvolto le migliori giovani squadre europee, tra cui Italia, Spagna, Portogallo e Svizzera. La manifestazione non solo ha regalato spettacolo sul campo, ma ha anche dimostrato la capacità della regione di accogliere eventi sportivi di alto livello.

Spagna campione, ma Italia protagonista

Il governatore Massimiliano Fedriga ha preso parte alle premiazioni, consegnando la coppa alla Spagna, vincitrice del torneo con un 2-0 sull’Italia. Nonostante la sconfitta in finale, gli Azzurri Under 17 hanno mostrato un buon livello di gioco, sconfiggendo il Portogallo e pareggiando con la Svizzera, conquistando il secondo posto. Portogallo e Svizzera hanno chiuso rispettivamente al terzo e quarto posto.

Una regione pronta per grandi eventi sportivi

Fedriga ha sottolineato l’importanza dell’evento, evidenziando come il Friuli-Venezia Giulia si confermi una regione ideale per grandi manifestazioni sportive. “È stato bello vedere tra il pubblico la partecipazione dei ragazzi delle nostre società sportive, che hanno potuto vivere l’emozione di vedere i giovanissimi già impegnati nei grandi palcoscenici del calcio”, ha dichiarato il governatore. Questo tipo di eventi, infatti, non solo offre uno spettacolo di qualità, ma rappresenta uno stimolo positivo per i giovani atleti che vogliono avvicinarsi allo sport.

Prossimi impegni internazionali: Nations League e qualificazioni europee

Il calendario sportivo del Friuli-Venezia Giulia non si ferma qui. Il prossimo 14 ottobre, lo stadio di Udine ospiterà l’attesissima partita di Nations League tra l’Italia e Israele, un match cruciale per la Nazionale maggiore. Il giorno successivo, a Trieste, sarà la volta dell’Under 21 che sfiderà la Repubblica d’Irlanda per le qualificazioni agli Europei.

Questi eventi confermano la capacità del Friuli-Venezia Giulia di essere una vetrina internazionale per il calcio e uno stimolo per il turismo sportivo, portando migliaia di appassionati e tifosi nella regione.

