La Fondazione Scriptorium fa rivivere il Codice di Leonardo Da Vinci

La riproduzione del Codice sul volo degli uccelli di Leonardo Da Vinci, realizzata dalla Fondazione Scriptorium Foroiuliense di San Daniele del Friuli, rappresenta un risultato straordinario che fonde tradizione e innovazione. Questo progetto di alto livello non solo celebra il genio di Leonardo, ma anche le competenze artigianali della Regione, valorizzando un patrimonio culturale che risuona ben oltre i confini regionali.

Il contributo della Fondazione Scriptorium

Partendo dalle immagini custodite presso la Biblioteca reale di Torino, la Fondazione ha creato una copia fedele del Codice, utilizzando le stesse tecniche impiegate da Leonardo. Questo lavoro minuzioso ha visto la creazione a mano della carta di stracci e della legatura, replicando ogni dettaglio del manoscritto originale. Tre copie saranno donate all’Aeronautica Militare, mentre altre copie diventeranno preziosi doni istituzionali, elevando il Friuli-Venezia Giulia come ambasciatore culturale.

I valori centrali del progetto

Durante la presentazione a Palazzo Montecitorio, l’assessore alle Finanze della Regione, Barbara Zilli, ha sottolineato l’importanza dell’impegno della Fondazione anche sul fronte dell’inclusione delle persone diversamente abili, offrendo loro opportunità di lavoro e l’occasione di mettere in mostra il proprio talento e manualità.

Un progetto visionario, il Codice verso la luna

Uno degli aspetti più sorprendenti del progetto è la volontà di inviare una copia del Codice sulla luna nel 2028. L’assessore Zilli ha lodato il presidente della Fondazione, Roberto Giurano, per il suo spirito visionario e l’audacia nel pensare in grande. Questo progetto dimostra come innovazione e passione possano superare i limiti, con la Regione Friuli-Venezia Giulia sempre al fianco di iniziative ambiziose che combinano arte, scienza e ingegno umano.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook