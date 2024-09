Friuli Doc si prepara a una giornata ricca di eventi organizzati dall’ARLeF – Agenzia regionale per la lingua friulana, che promette di celebrare e valorizzare la cultura friulana in tutte le sue forme. Domenica 15 settembre sarà una giornata da non perdere, con due appuntamenti imperdibili che uniscono storia, cultura e gastronomia.

L’avventurosa storia della lingua Friulana

Il primo evento della giornata avrà luogo alle 11.30 nella corte di Palazzo Morpurgo. L’ARLeF presenterà “Una splendida favella – L’avventurosa storia della lingua friulana e della sua letteratura”. Questo appuntamento offrirà una performance a due voci che ripercorrerà oltre un millennio di storia della lingua friulana.

Flavio Santi, docente all’Università dell’Insubria e di origini friulane, e William Cisilino, direttore dell’ARLeF, guideranno il pubblico in un viaggio affascinante attraverso la storia della lingua. Con accuratezza e ironia, i due esperti racconteranno come il friulano sia nato e si sia affermato nel corso dei secoli. L’incontro sarà arricchito da un racconto per immagini, che offrirà un ritratto inedito della lingua friulana come sintesi delle culture che hanno attraversato il Friuli.

A conclusione di questo evento culturale, ci sarà una degustazione di vini friulani grazie alla collaborazione con Coldiretti FVG, che ospiterà l’evento nell’ambito del suo programma di incontri. Un’opportunità unica per gustare e apprezzare i vini locali, mentre si approfondisce la conoscenza della lingua e della cultura friulana.

Frico a Sbreghebalon!: la cucina friulana in Video

Nel pomeriggio, alle 17.15, l’ARLeF sarà ospite dell’Area “Io Sono Friuli Venezia Giulia” in Piazza I Maggio. Qui, in collaborazione con Promoturismo FVG, sarà presentato in esclusiva il nuovo video di YoupalTubo intitolato “Frico a Sbreghebalon!”. Questo evento sarà un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati di cucina friulana.

Il video vedrà la partecipazione dei ragazzi di YoupalTubo, uno dei canali YouTube più amati dai friulani, che racconteranno la loro nuova avventura culinaria. Nicolas Fonzar, interprete del filmato per la rubrica “Mangjâ e Murî”, introdurrà la clip dedicata al frico, il piatto simbolo della cucina friulana. Il pubblico avrà anche l’opportunità di conoscere Giorgio Milocco, il regista del canale, che svelerà alcune curiosità sul backstage.

Inoltre, Adriano Del Fabro, autore del libro “E alore, Frico!”, interverrà durante l’evento, offrendo ulteriori approfondimenti sul frico. La giornata si concluderà con una degustazione del frico dell’Azienda artigianale “Fricuz” di Resiutta e dei vini autoctoni friulani della cantina Bulfon di Valeriano, permettendo a tutti di assaporare i veri sapori del Friuli.

YoPalTubo per tutti: video in piazza libertà

Ma le sorprese non finiscono qui. Grazie alla collaborazione con il Comune di Udine, durante la manifestazione sarà proiettata una selezione dei video più seguiti di YoupalTubo sul maxischermo di Piazza Libertà. Un’opportunità imperdibile per tutti coloro che non vogliono perdersi neanche un minuto delle avventure digitali e gastronomiche proposte dal canale.

In sintesi, la domenica di Friuli Doc organizzata dall’ARLeF sarà un mix entusiasta di cultura e cucina, offrendo esperienze uniche sia per gli appassionati della lingua friulana sia per i buongustai. Non perdere l’occasione di partecipare a questi eventi speciali e di scoprire le meraviglie del Friuli in tutte le sue sfaccettature.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook