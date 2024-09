Aziende Agricole Livon, 60 anni di eccellenza vinicola nel Collio

Nel cuore del Collio friulano, a Dolegna del Collio, si festeggiano i primi 60 anni di attività delle Aziende Agricole Livon, una realtà vitivinicola che ha saputo unire tradizione, innovazione e sostenibilità. Fondate nel 1964 da Dorino Livon, le aziende sono oggi un simbolo di eccellenza riconosciuto in oltre 50 Paesi del mondo, con una produzione vinicola che si distingue per la qualità e il rispetto dell’ambiente.

Un modello familiare di successo

Le Aziende Agricole Livon hanno sempre mantenuto una struttura familiare. Oggi, alla guida della cantina, troviamo Matteo Livon, rappresentante della terza generazione, il quale, grazie alla sua visione moderna, ha assunto il ruolo di amministratore delegato. Il successo dell’azienda è il frutto di una gestione familiare che ha saputo valorizzare le radici territoriali e allo stesso tempo accettare le sfide del mercato globale.

La sostenibilità come pilastro dell’azienda

Un aspetto centrale nella produzione delle Aziende Agricole Livon è l’impegno verso la sostenibilità ambientale. La certificazione SQNPI (Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata) ottenuta dall’azienda rappresenta una garanzia di tutela ambientale e conferma la volontà di coniugare la tradizione vinicola con un approccio responsabile verso il territorio. Come sottolineato dall’assessore Stefano Zannier, la scelta di puntare su una produzione sostenibile è la dimostrazione che si può fare viticoltura di qualità in maniera pragmatica.

Un patrimonio per il Friuli-Venezia Giulia

L’importanza delle Aziende Agricole Livon per la regione è stata sottolineata anche dalle istituzioni locali. Durante la cerimonia, l’assessore Sergio Emidio Bini ha evidenziato quanto il settore enogastronomico sia un motore di promozione del Friuli-Venezia Giulia a livello nazionale e internazionale. Grazie a una strategia di marketing integrata sotto il brand “Io sono Friuli-Venezia Giulia”, il comparto agroalimentare regionale ha registrato una crescita significativa, con 1,4 miliardi di euro di export.

Il turismo enogastronomico e le nuove opportunità

Secondo i dati di Demoskopika, il Friuli-Venezia Giulia si distingue per l’offerta enogastronomica, che rappresenta uno dei principali fattori di attrazione per i turisti, soprattutto stranieri. La Regione è riuscita a posizionarsi come una destinazione privilegiata per chi cerca esperienze culinarie autentiche, valorizzando al contempo il patrimonio naturale e culturale.

Nuovi progetti all’orizzonte

Tra le novità annunciate durante la celebrazione, spicca la costruzione di una nuova cantina a Dolegnano, frazione di San Giovanni al Natisone, che verrà completata entro la fine dell’anno. Il progetto prevede spazi dedicati all’affinamento in botti di rovere e anfore, un’enoteca aziendale e locali per la degustazione, consolidando ulteriormente l’importanza delle Aziende Agricole Livon nel panorama vinicolo internazionale.

