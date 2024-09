Il 19 settembre 2024 segnerà l’inizio di una nuova avventura per gli amanti del ciclismo: la prima edizione del FVG Bike Trail prenderà il via da Villa Manin a Passariano di Codroipo, Udine. Questo evento di bikepacking non competitivo, organizzato da It Takes Two srl con il supporto di PromoturismoFVG, ha già raccolto un notevole interesse, con oltre 400 iscritti, molti dei quali provenienti da fuori regione e anche dall’estero.

Un viaggio attraverso le meraviglie del Friuli-Venezia Giulia

Il FVG Bike Trail offre ai partecipanti un’esperienza unica, con due percorsi ad anello di diversa lunghezza e difficoltà: uno di 490 km con 5.200 metri di dislivello e un altro di 190 km con 2.000 metri di dislivello. Entrambi i tracciati si snodano attraverso le bellezze naturali e culturali del Friuli Venezia Giulia, lungo strade secondarie e forestali.

Il percorso più lungo attraversa zone emblematiche come le colline di San Daniele, il litorale di Lignano, e luoghi ricchi di storia come Venzone, Gemona, le Valli del Torre e del Natisone, i Colli Orientali, Cividale, Palmanova e Marano Lagunare. Il legame con il territorio è uno degli elementi chiave di questa manifestazione, che mira a far conoscere le bellezze della regione in modo sostenibile.

Pedalare in libertà: un evento senza competizione

Una delle caratteristiche distintive del FVG Bike Trail è la sua natura non competitiva. I partecipanti potranno pedalare al proprio ritmo, scegliendo liberamente quando partire (tra il 19 e il 21 settembre), quanto tempo dedicare al percorso e dove fermarsi per soste e pernottamenti. Il formato è infatti di tipo “unsupported”, ovvero senza assistenza, per offrire un’esperienza autentica e in connessione diretta con il territorio.

“Abbiamo scelto questo formato perché rispecchia la filosofia del bikepacking,” spiega Giacomo Miranda, CEO di PM2 e ideatore dell’evento. “È un modo per scoprire il Friuli Venezia Giulia senza fretta, entrando in contatto con la natura e le sue piccole perle nascoste.”

La maglia dell’evento: un’opera d’arte firmata Gianni Borta

A rendere ancora più speciale questa prima edizione del FVG Bike Trail è la maglia ufficiale dell’evento, realizzata in edizione limitata dall’artista friulano Gianni Borta. La maglia, basata sul modello Supergiara Jersey di Sportful, rappresenta una fusione tra arte e ciclismo, con un design che celebra i colori e le emozioni del paesaggio friulano.

Prodotta in serie limitata, la maglia è già sold-out, segno dell’entusiasmo e dell’apprezzamento del pubblico. Diventerà un pezzo da collezione, un ricordo tangibile di un evento destinato a lasciare il segno.

Un successo annunciato: numeri promettenti

Nonostante manchino ancora alcuni mesi all’inizio della manifestazione, l’evento ha già superato le aspettative, con oltre 400 iscritti. Tra questi, il 30% proviene dall’estero, da paesi come Austria, Germania, Slovenia, Svizzera, Francia, e persino da Finlandia, Polonia e Stati Uniti. Anche tra gli italiani, oltre il 70% degli iscritti arriverà da fuori regione, a testimonianza del richiamo che il Friuli Venezia Giulia esercita come destinazione cicloturistica.

L’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini, ha commentato il successo dell’iniziativa, sottolineando come il Friuli Venezia Giulia stia diventando una meta privilegiata per il turismo lento, un turismo che mette in primo piano il contatto con la natura e la scoperta di tradizioni antiche e sapori locali.

Iscrizioni ancora aperte fino a esaurimento posti

Per chi desidera partecipare all’evento, le iscrizioni sono ancora aperte, ma i posti sono limitati. È possibile registrarsi e ottenere tutte le informazioni necessarie direttamente sul sito ufficiale dell’evento, www.fvgbiketrail.com. Un’occasione imperdibile per vivere un’avventura su due ruote alla scoperta del Friuli-Venezia Giulia, una regione che, attraverso il FVG Bike Trail, mostra tutta la sua capacità di unire sport, cultura e paesaggi mozzafiato.

L’evento è destinato a diventare un appuntamento fisso per gli amanti del cicloturismo, unendo passione per il ciclismo e il piacere di esplorare nuovi territori con spirito di avventura. Non resta che prepararsi per questa esperienza indimenticabile sulle strade e i sentieri del Friuli Venezia Giulia.