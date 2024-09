Disoccupazione ai minimi storici in FVG, Fedriga e Rosolen soddisfatti dei dati Istat

“È la più bassa disoccupazione della storia“, ha dichiarato Fedriga, evidenziando come questo miglioramento richieda uno sforzo ancora maggiore per consolidare i risultati. “Siamo impegnati a continuare a lavorare per il bene dei cittadini di questa terra”, ha aggiunto.

I dati Istat sull’occupazione in Friuli-Venezia Giulia segnano un risultato storico. Il tasso di occupazione ha raggiunto il 70,2%, mentre la disoccupazione è scesa al 3,4%, la cifra più bassa mai registrata nella regione. A Udine, il presidente della Regione Massimiliano Fedriga ha sottolineato l’importanza di questi risultati, che superano ogni aspettativa.

Politiche attive e inclusione

L’assessore regionale al Lavoro, Alessia Rosolen, ha spiegato che i dati dimostrano l’efficacia delle politiche attive attuate in Friuli-Venezia Giulia, con particolare riferimento all’inclusione di giovani e donne. Il gender gap si è ridotto del 2%, segno che gli investimenti mirati stanno dando i loro frutti. “Le politiche regionali si dimostrano utili, e dobbiamo continuare a investire su queste direttrici per mantenere e migliorare i risultati”, ha dichiarato Rosolen.

Una regione all’avanguardia

I dati Istat confermano come il Friuli-Venezia Giulia sia una delle regioni italiane con le migliori performance in termini di occupazione. Questo successo è frutto di una strategia che combina investimenti nelle politiche attive del lavoro e una crescente attenzione alla riduzione delle disuguaglianze di genere.

Nonostante i numeri positivi, Fedriga e Rosolen sono consapevoli che bisogna continuare a lavorare. La sfida è mantenere questi livelli, puntando ancora di più su formazione, innovazione e occupazione giovanile. “I dati sono incoraggianti, ma non ci fermiamo. Il nostro impegno è costante e volto a migliorare le condizioni di tutti”, ha concluso Fedriga.

