Udine – La trentesima edizione di Friuli Doc è stata inaugurata con un evento che ha celebrato non solo la storicità della manifestazione, ma anche l’eccellenza femminile del Friuli. L’inaugurazione ha avuto luogo sotto la Loggia del Lionello e ha visto un’apertura memorabile con il tradizionale taglio del nastro, simbolicamente affidato a un gruppo di donne che hanno dato lustro alla regione con il loro lavoro e impegno.

Un’inaugurazione con protagoniste femminili

Più che una semplice cerimonia di apertura, l’evento si è trasformato in uno spettacolo di grande rilevanza culturale. La giornalista Giorgia Bortolossi ha guidato la serata, che ha visto sul palco figure eminenti come Giannola Nonino, la regina della grappa, e Lucrezia Mangilli, neo Miss Mondo Italy. Entrambe hanno contribuito con i loro interventi a sottolineare il valore della tradizione e l’importanza della regione.

Non sono mancati gli interventi delle campionesse di scherma Mara Navarria e Giulia Rizzi, che hanno condiviso i loro successi e l’amore per il Friuli dopo le recenti Olimpiadi di Parigi. Shari, la giovane artista emergente che ha calcato il palco di Sanremo, ha chiuso la serata con una performance che ha conquistato il pubblico.

Le autorità celebrano il Friuli

Il sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni, ha aperto il discorso con una riflessione sul potere della cultura come infrastruttura sociale, definendo Friuli Doc come una celebrazione delle potenzialità e delle basi culturali del Friuli, tra cui lavoro, coesione e solidarietà. Il vicesindaco Alessandro Venanzi ha ricordato l’importanza di continuare a promuovere l’unità del territorio e ha sottolineato come la diversità debba essere vista come una opportunità di crescita.

Il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, ha enfatizzato che le grandi manifestazioni come Friuli Doc non sono eventi isolati, ma contribuiscono allo sviluppo economico e alla valorizzazione del territorio durante tutto l’anno. L’assessore regionale Sergio Emidio Bini ha parlato dell’impegno della Regione nel promuovere le eccellenze locali sia a livello nazionale che internazionale.

La celebrazione del trentesimo anno

Friuli Doc ha aperto le sue porte alla cittadinanza e ai visitatori con una serie di eventi e appuntamenti che celebrano le eccellenze enogastronomiche e culturali del Friuli. Nonostante il maltempo e il freddo, la manifestazione è riuscita a mantenere il suo spirito vivace e coinvolgente, offrendo al pubblico una varietà di esperienze culinarie e culturali.

La serata di apertura è stata animata dagli sbandieratori di Palmanova e dai danzatori della scuola Ceron, che hanno dato il via alla festa con grande energia. La conclusione dell’evento è stata affidata alla Banda della Brigata Alpina Julia, conferendo alla manifestazione un tocco di tradizione e festa.

Gli appuntamenti del 13 Settembre

Il programma di Friuli Doc continua con una serie di degustazioni e laboratori pensati per soddisfare tutti i gusti. Le degustazioni spazieranno dall’olio extra vergine d’oliva al formaggio Montasio, passando per il gelato artigianale e i vini bianchi friulani. Inoltre, sono previsti laboratori per bambini e conferenze su temi di interesse locale come la tradizione friulana e la sicurezza.

La musica alla festa

La musica sarà protagonista con il concerto dei Finley, una band di pop punk che ha segnato la storia musicale italiana. Il loro spettacolo promette di essere una celebrazione di energia pura, con il loro nuovo album che continua a entusiasmare il pubblico.

