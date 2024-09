Il Comune di Trieste ha prorogato fino al 1° novembre l’ordinanza che limita gli orari e le modalità di vendita e consumo di bevande alcoliche nell’area tra Piazza Perugino e Piazza Garibaldi, per far fronte a episodi di violenza e degrado che hanno interessato la zona nelle scorse settimane. La misura, inizialmente in vigore dal 1° agosto al 14 settembre, è stata estesa a causa del perdurare delle criticità segnalate da residenti e attività commerciali.

Violenza e degrado: una situazione preoccupante

La decisione di prorogare l’ordinanza anti-degrado nasce dalla persistenza di episodi di violenza che hanno coinvolto gruppi di persone in prossimità di locali pubblici e attività commerciali, soprattutto nelle ore serali. Le risse, gli schiamazzi e gli atti di vandalismo hanno creato un ambiente ostile per i residenti, danneggiando la vivibilità urbana e compromettendo il decoro del quartiere.

La preoccupazione delle autorità locali si è concentrata su un possibile peggioramento della situazione con l’arrivo dell’autunno, soprattutto in occasione di eventi importanti come la Barcolana e le festività di Halloween, che potrebbero attirare ulteriori afflussi di persone. Di fronte a questa prospettiva, il Comune ha deciso di mantenere in vigore le restrizioni.

Le dichiarazioni delle autorità

Il vicesindaco di Trieste, Serena Tonel, ha spiegato che la proroga dell’ordinanza è stata necessaria per proteggere i pubblici esercizi regolari dalle conseguenze delle attività commerciali che non rispettano le regole. “La volontà è quella di favorire una corretta convivenza civile che garantisca il lavoro dei pubblici esercizi corretti e che tuteli contestualmente i residenti”, ha dichiarato la Tonel. L’obiettivo è quindi trovare un equilibrio tra il diritto delle attività commerciali di operare e la necessità di garantire tranquillità e sicurezza ai cittadini.

Anche l’assessore alle Politiche della sicurezza cittadina, Caterina de Gavardo, ha espresso soddisfazione per i risultati ottenuti finora. “Si tratta di un’esperienza assolutamente positiva che abbiamo valutato opportuno prolungare fino a dopo Barcolana e Halloween”, ha affermato. De Gavardo ha inoltre lasciato intendere la possibilità di estendere il provvedimento ad altre zone critiche della città, qualora si rendesse necessario.

I dettagli dell’ordinanza

L’ordinanza anti-degrado prevede una serie di restrizioni specifiche per contrastare il degrado e la violenza nella zona compresa tra Piazza Garibaldi, Viale D’Annunzio, Via Limitanea, Via Donadoni, Via Matteotti, Via Manzoni e Via Pascoli. Tra le principali misure adottate:

Chiusura anticipata dei pubblici esercizi e delle attività commerciali che vendono alimentari alle ore 23:30, con divieto di riapertura fino alle 06:00.

e delle attività commerciali che vendono alimentari alle ore 23:30, con divieto di riapertura fino alle 06:00. Divieto di consumo di bevande in contenitori di vetro o lattine in aree pubbliche o private ad uso pubblico dalle ore 22:00 alle ore 06:00. Questo mira a ridurre il rischio di comportamenti pericolosi legati all’abuso di alcol.

in aree pubbliche o private ad uso pubblico dalle ore 22:00 alle ore 06:00. Questo mira a ridurre il rischio di comportamenti pericolosi legati all’abuso di alcol. La consegna a domicilio rimane consentita, così come il consumo presso le strutture fisse o mobili (tavolini, sedie, ecc.) all’esterno dei locali, a patto che vengano rispettati gli orari e le prescrizioni del Regolamento per la convivenza civile.

Impatti positivi e reazioni della cittadinanza

Le prime settimane di applicazione dell’ordinanza hanno portato a risultati concreti. Secondo quanto riportato dall’assessore De Gavardo, le attività economiche si sono adeguate rapidamente alle nuove regole, e molti residenti hanno notato un miglioramento significativo in termini di sicurezza e tranquillità. “Soddisfatti i residenti che hanno notato un cambiamento in positivo”, ha sottolineato l’assessore, facendo eco alle richieste di maggiore controllo da parte della cittadinanza.

Alcuni commercianti, tuttavia, hanno espresso preoccupazioni per il potenziale impatto economico delle restrizioni sugli orari di apertura, soprattutto in vista della stagione turistica autunnale. Nonostante questo, la maggior parte delle attività si è mostrata favorevole alle misure, riconoscendo l’importanza di mantenere un ambiente sicuro per clienti e residenti.

Prospettive future

Con la proroga fino al 1° novembre, l’amministrazione comunale si prepara a monitorare l’andamento della situazione durante eventi chiave come la Barcolana e Halloween, periodi in cui si prevede un aumento del numero di persone nelle strade. In caso di ulteriori miglioramenti, il Comune potrebbe decidere di adottare misure simili anche in altre zone della città, garantendo così un maggiore controllo sui fenomeni di degrado urbano e violenza.

L’obiettivo finale rimane quello di assicurare una convivenza pacifica tra residenti, commercianti e visitatori, senza compromettere la vivacità del tessuto economico cittadino.

