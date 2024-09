Trieste lancia il nuovo servizio “Raccolta Cartoni” per esercenti

Il Comune di Trieste, in collaborazione con AcegasApsAmga, ha recentemente lanciato un nuovo servizio di raccolta cartoni dedicato agli esercenti della città. Questo intervento si propone di ottimizzare la gestione della raccolta, migliorando l’efficienza e la praticità per le oltre 1300 utenze commerciali presenti sul territorio. La riorganizzazione, che partirà ufficialmente il 16 settembre, rappresenta un importante passo verso una gestione più sostenibile e organizzata dei rifiuti.

Un servizio rinnovato per una gestione più efficiente

Trieste accoglie con entusiasmo il nuovo servizio di raccolta cartoni, che prevede la distribuzione di oltre 170 punti di ritiro sparsi in tutta la città. Questi punti di raccolta, da oggi dotati di una nuova livrea, non solo migliorano l’aspetto estetico, ma sono stati progettati per rispondere in modo più adeguato alle esigenze degli esercenti. La riorganizzazione del servizio è avvenuta grazie alla stretta collaborazione con le Associazioni di Categoria, le quali hanno fornito preziosi suggerimenti per l’ottimizzazione del servizio.

Il rinnovato servizio include la distribuzione di volantini bilingue (italiano e sloveno) che forniscono dettagli su orari, luoghi e modalità di conferimento, rendendo le informazioni accessibili anche a chi non parla italiano. Questa iniziativa mira a garantire che tutte le risorse coinvolte nella raccolta possano operare con la massima efficienza.

Presentazione delle novità presso la sala giunta comunale

Questa mattina, presso la Sala Giunta comunale, si è tenuta una conferenza stampa per presentare le novità del servizio. L’Assessore alle Politiche del Territorio, Michele Babuder, ha illustrato le migliorie introdotte, sottolineando l’importanza del dialogo tra amministrazione e cittadini. Con il supporto di Massimo Buiatti, Direttore Servizi Ambientali di AcegasApsAmga, e di rappresentanti delle associazioni di categoria, Babuder ha enfatizzato come il servizio non solo ottimizzi la raccolta dei cartoni, ma risponda anche alle richieste specifiche degli esercenti.

Babuder ha dichiarato: «La raccolta differenziata è strumento essenziale per una città moderna ed efficiente. Con le nuove modalità di raccolta cartoni, non solo abbiamo ottimizzato la gestione, ma abbiamo condiviso le esigenze degli esercenti, accogliendo i loro utili suggerimenti. Questo è il risultato di un dialogo attivo tra amministrazione e cittadini, che porta a soluzioni reali e mira al miglioramento tangibile del servizio».

Dettagli del nuovo servizio

Il servizio riorganizzato prevede un totale di 175 postazioni suddivise in quattro zone principali della città:

104 postazioni nel centro città (zona Rossa)

11 sull’Altipiano (zona Verde)

20 tra Roiano e San Giovanni (zona Blu)

40 tra Valmaura, Rozzol e Borgo San Sergio (zona Rosa)

Nel 2023, Trieste ha raccolto circa 1000 tonnellate di cartone, rappresentando il 2,5% della raccolta differenziata totale. Con l’implementazione del nuovo servizio, che prevede orari di conferimento differenziati per le diverse zone, si prevede un aumento della quantità e della qualità della raccolta cartoni. Questo miglioramento contribuirà significativamente ad alleggerire il carico sui contenitori stradali e a ottimizzare la gestione dei rifiuti.

La collaborazione con le associazioni di categoria

Le associazioni di categoria hanno giocato un ruolo cruciale nella rimodulazione del servizio, contribuendo a plasmare le nuove modalità di raccolta in base alle esigenze specifiche degli esercenti. Guerrino Lanci, presidente della Federalberghi provinciale, ha lodato l’iniziativa di AcegasApsAmga, sottolineando l’importanza di migliorare le pratiche ambientali. Elena Pellaschiar, coordinatrice del Gruppo Commercio, ha apprezzato il recepimento delle richieste dei negozianti riguardo agli orari di conferimento.

Formazione e informazione continua

AcegasApsAmga ha organizzato un corso di formazione per le associazioni di categoria e ha realizzato un vademecum in italiano e sloveno, con un QR code che rimanda al sito web della multiutility per ulteriori dettagli. Questo sforzo garantisce una comunicazione continua e una costante connessione tra le parti, permettendo di adattare il servizio alle esigenze emergenti e di mantenere elevati standard di sostenibilità e efficienza.

Con queste novità, Trieste si avvia verso un futuro in cui efficienza e sostenibilità non sono solo obiettivi, ma realtà quotidiane che tutti possono contribuire a realizzare.

