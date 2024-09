Trieste: novità TARI 2024 e nuovo sportello online per il pagamento

Il Comune di Trieste ha recentemente ricordato ai cittadini che per il pagamento della TARI (Tassa sui Rifiuti) è attivo lo sportello online di Esatto S.p.A.. Questa piattaforma permette un facile accesso ai servizi legati alla gestione dei tributi locali, migliorando l’efficienza e la comodità per tutti gli utenti. Per accedere al servizio, è possibile visitare il sito web dedicato all’indirizzo https://www.esattospa.it/sportello-on-line/ e autenticarsi tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta d’Identità Elettronica).

Scadenze di pagamento per l’anno 2024

Per l’anno 2024, le scadenze di pagamento della TARI sono state fissate in due date principali:

30 settembre : termine per il pagamento in unica soluzione o prima rata.

: termine per il pagamento in unica soluzione o prima rata. 2 dicembre: scadenza per il pagamento della seconda rata.

È fondamentale per i contribuenti rispettare queste scadenze per evitare sanzioni e interessi di mora.

Nuove componenti perequative introdotte da ARERA

Quest’anno, l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ha introdotto due nuove componenti perequative che verranno inserite direttamente nelle bollette. Questi nuovi elementi sono stati introdotti per coprire specifici costi aggiuntivi e agevolazioni:

UR1 : per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, quantificata in 0,10 euro/utenza per anno .

: per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, quantificata in . UR2: per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, con un costo di 1,50 euro/utenza per anno.

Questi importi aggiuntivi saranno visibili nelle bollette TARI e servono a garantire una gestione più equa e sostenibile del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Servizi offerti dallo sportello online di esatto S.p.A.

Lo sportello online di Esatto S.p.A. non solo semplifica il pagamento della TARI, ma offre anche una serie di servizi aggiuntivi per la gestione dei tributi locali:

Indicare la propria e-mail per la ricezione degli avvisi relativi a TARI, ILIA (Imposta Locale Immobili e Attività) e CUP (Canone Unico Patrimoniale).

per la ricezione degli avvisi relativi a TARI, ILIA (Imposta Locale Immobili e Attività) e CUP (Canone Unico Patrimoniale). Procedere al pagamento tramite il sistema PagoPA direttamente online oppure stampare l’avviso per il pagamento presso banche, poste e lottomatica. Inoltre, è possibile stampare il modello di pagamento F24 per ILIA.

tramite il sistema PagoPA direttamente online oppure stampare l’avviso per il pagamento presso banche, poste e lottomatica. Inoltre, è possibile stampare il modello di pagamento F24 per ILIA. Verificare in ogni momento la propria posizione relativa ai tributi.

la propria posizione relativa ai tributi. Presentare dichiarazioni relative alla TARI, come iscrizione, cessazione e variazione, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato l’evento, fornendo la documentazione necessaria.

Contatti e informazioni utili

Per ulteriori chiarimenti o informazioni sullo sportello online, è possibile contattare direttamente Esatto S.p.A. attraverso i seguenti canali:

Numero Verde : 800.800.880

: 800.800.880 E-mail : esatto@esattospa.it

: esatto@esattospa.it Indirizzo: Piazza Sansovino 2

Gli orari di apertura al pubblico sono i seguenti:

Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì: dalle 8:30 alle 16:00

Mercoledì: dalle 8:30 alle 13:30

