Gli atleti del Friuli-Venezia Giulia celebrati per i successi olimpici e paralimpici

Il Friuli-Venezia Giulia ha recentemente celebrato i suoi atleti olimpici e paralimpici con una cerimonia ufficiale presso il Palazzo della Regione. L’evento, organizzato dal Comitato regionale del Coni e dalla Regione, ha voluto omaggiare non solo gli atleti che hanno rappresentato la regione a livello mondiale, ma anche i tecnici, i membri dello staff, i medici e i giudici che hanno condiviso con loro l’esperienza delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Parigi 2024.

Il riconoscimento del governatore Fedriga

Il governatore della regione, Massimiliano Fedriga, ha espresso il suo orgoglio nel ricevere questi atleti, sottolineando l’importanza dei loro risultati: “Il talento e i sacrifici degli atleti olimpici e paralimpici sono un esempio per la nostra comunità e in particolare per i giovani”. Fedriga ha anche evidenziato come lo sport non solo formi atleti, ma soprattutto persone, trasmettendo valori fondamentali che arricchiscono il tessuto sociale del Friuli-Venezia Giulia.

L’impegno della Regione nello sport

Il Friuli-Venezia Giulia vanta alcune delle migliori infrastrutture sportive in Italia, grazie all’investimento costante della Regione negli impianti e attrezzature sportive. Fedriga ha anche rimarcato il ruolo cruciale delle società sportive locali, che operano spesso grazie al volontariato, un elemento cardine per la vitalità del mondo sportivo regionale.

Anzil orgoglioso per risultati storici

Anche il vicegovernatore con delega allo sport, Mario Anzil, ha lodato gli atleti per i loro successi, affermando: “Questi atleti ci hanno regalato emozioni e risultati che rimarranno nella storia. Il Friuli-Venezia Giulia può vantare una pattuglia di sportivi eccezionali che hanno rappresentato con orgoglio i valori della nostra comunità”. Anzil ha sottolineato come le prestazioni degli atleti olimpici e paralimpici siano un simbolo di resilienza e impegno, valori fondamentali per lo sviluppo dello sport e della società.

Partecipazione delle autorità

Alla cerimonia hanno partecipato, oltre a Fedriga e Anzil, figure di spicco della politica e dello sport regionale, tra cui il presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin, il presidente del Comitato regionale del Coni Giorgio Brandolin e l’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente Fabio Scoccimarro. Tutti uniti nell’esprimere l’orgoglio per una regione che investe nello sport come strumento di coesione sociale e crescita personale.

