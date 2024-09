Fedriga: “Valorizzare le differenze regionali per uno sviluppo sostenibile”

Il Friuli-Venezia Giulia ha un ruolo centrale nell’economia europea grazie alla sua posizione geografica strategica. Il governatore Massimiliano Fedriga ha sottolineato durante l’evento “L’economia verso il domani” l’importanza di rafforzare i rapporti con Paesi stabili e democratici, evidenziando come la regione possa fungere da collegamento tra l’Europa centro-orientale e il Far East, in particolare tramite lo sviluppo del porto di Trieste. Questo snodo è cruciale in un contesto globale in cui le relazioni geopolitiche sono sempre più complesse.

L’importanza dell’innovazione: il rischio di norme restrittive

Uno dei punti cardine dell’intervento di Fedriga riguarda il pericolo rappresentato dalle norme europee troppo restrittive che rischiano di escludere l’Europa da settori fondamentali, come l’intelligenza artificiale. Secondo il governatore, è necessario rivedere le regole per evitare di consegnare la ricerca e l’innovazione a Paesi extra-europei, e al contempo garantire che le normative riflettano gli interessi comuni del continente.

Aeroporti regionali, attrattività e sviluppo

Un altro tema di rilievo è stato il comparto aeroportuale. Fedriga ha ribadito che non c’è competizione tra Trieste Airport e l’aeroporto di Venezia, ma piuttosto una sinergia che permette al Friuli-Venezia Giulia di essere una destinazione attrattiva per nuove compagnie aeree. La decisione di abolire l’imposta municipale sugli aeroporti, rendendola una tassa locale e successivamente eliminandola, ha incrementato il numero di vettori e rotte verso Trieste, potenziando il turismo e i collegamenti internazionali.

Valorizzare le differenze regionali

Fedriga ha anche affrontato il tema dell’autonomia regionale, sostenendo l’importanza di valorizzare le diversità territoriali come un valore aggiunto. La capacità di coordinare le differenze, piuttosto che annullarle, può essere un punto di forza per lo sviluppo della regione, sia a livello economico che culturale.

Risorse per l’innovazione e la digitalizzazione

L’assessore alle Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini, ha evidenziato l’impegno della Regione nell’investire in innovazione e digitalizzazione. La giunta Fedriga, nella scorsa legislatura, ha messo a disposizione oltre 63 milioni di euro per sostenere le imprese, incrementando ulteriormente le risorse con 55,5 milioni di euro negli ultimi 12 mesi, specificamente destinati alla transizione tecnologica.

Collaborazione e cambiamento delle regole per favorire l’impresa

Bini ha concluso il suo intervento sottolineando la necessità di semplificare le regole per fare impresa in Italia. Nonostante le difficoltà, ha esortato a non rassegnarsi, ma piuttosto a lavorare insieme, istituzioni e imprenditori, per rendere il contesto imprenditoriale più favorevole. L’evento, organizzato da Confindustria Udine e Il Sole 24 Ore, ha riunito figure di spicco del mondo industriale e istituzionale, a conferma dell’importanza di un dialogo costruttivo per il futuro economico della regione.

