Villaggio dello Sport a Friuli Doc: quattro giorni di festa e attività

Si è aperta ufficialmente l’edizione 2024 di Friuli Doc, e con essa il tanto atteso Villaggio dello Sport presso Giardin Grande, trasformando Piazza Primo Maggio nel cuore pulsante delle attività sportive per quattro giorni di festa e aggregazione.

L’inaugurazione, sancita dal taglio del nastro del Sindaco, ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti delle istituzioni locali e delle associazioni sportive del territorio. L’obiettivo principale? Promuovere lo sport come motore di socialità e benessere, in un contesto di festa e condivisione.

Sport per tutti: un programma variegato

Calcio, pallavolo, rugby, basket, baskin, pallamano: il Villaggio dello Sport offre un’ampia gamma di attività, che coinvolgeranno giovani e meno giovani fino a domenica sera. Sulla superficie di Piazza Primo Maggio, sono stati allestiti ben otto campi sportivi, dove le associazioni sportive locali condurranno allenamenti, dimostrazioni e prove aperte per il pubblico.

Le associazioni coinvolte rappresentano il meglio dello sport friulano. Udinese Calcio, Apu Old Wild West, rappresentata da Christian Vasciarelli, e CDA Talmassons, fresca di promozione in serie A1 di pallavolo femminile, sono solo alcuni dei nomi che hanno preso parte all’evento. Inoltre, Tavagnacco Calcio Femminile, Rugby Udine, e il progetto inclusivo di Zio Pino Baskin arricchiscono il panorama sportivo offerto, puntando a coinvolgere persone di ogni età e abilità.

Un’iniziativa che valorizza il territorio

L’Assessora allo Sport, Chiara Dazzan, ha sottolineato il valore di questa iniziativa, affermando che il Villaggio dello Sport risponde a una richiesta a lungo espressa dalle associazioni sportive e dal mondo del volontariato: quella di creare momenti di socialità, aggregazione e condivisione.

“Vedere Giardin Grande piena di ragazze e ragazzi è meraviglioso ed è quello che ci auguravamo”, ha detto l’Assessora Dazzan, sottolineando come Friuli Doc rappresenti l’occasione ideale per celebrare lo sport in una cornice di festa che coinvolge tutta la comunità. Questa edizione, infatti, punta a essere più inclusiva che mai, dando spazio tanto allo sport maschile quanto a quello femminile, in un perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione.

Le parole del Vicesindaco Venanzi: lo sport come motore di socialità

Il Vicesindaco e Assessore ai grandi eventi, Alessandro Venanzi, ha dichiarato che il Villaggio dello Sport è stato concepito per celebrare in modo speciale il trentennale di Friuli Doc. L’obiettivo principale è offrire ai più giovani l’opportunità di mettersi in gioco e sperimentare in prima persona le discipline sportive in cui la regione Friuli-Venezia Giulia eccelle.

“Lo sport – ha sottolineato Venanzi – è uno dei più importanti motori di socialità, festa e condivisione, specie tra i più piccoli. Piazza Primo Maggio è il luogo che meglio si presta a diventare la cornice ideale per ogni attività sportiva nel cuore della città”. Le sue parole sottolineano l’importanza di creare spazi in cui lo sport possa unire le persone, abbattendo barriere e creando legami tra generazioni.

Associazioni e volontariato: un lavoro di squadra

Il successo del Villaggio dello Sport è reso possibile grazie al lavoro di squadra tra l’amministrazione comunale e le numerose associazioni sportive del territorio, che da anni promuovono la diffusione dello sport tra i più giovani e nelle comunità. Alberto Rigotto di Udinese Calcio e Simone Cappelletti di Rizzi Volley sono solo alcuni dei rappresentanti che hanno preso parte all’evento, testimoniando l’importanza di iniziative di questo tipo.

Ogni associazione, con i propri valori e peculiarità, contribuisce a rendere questa festa dello sport un momento unico. Le dimostrazioni, le prove aperte e gli allenamenti consentiranno a bambini e ragazzi di conoscere sport diversi, imparare nuove tecniche e soprattutto divertirsi insieme, favorendo l’integrazione e la socializzazione.

Sport e Friuli Doc: una tradizione che si rinnova

Friuli Doc non è solo una vetrina per le eccellenze enogastronomiche del territorio, ma anche un momento per celebrare la cultura, la tradizione e, come in questo caso, lo sport. Il Villaggio dello Sport arricchisce l’offerta di questa edizione, portando energia e vitalità in ogni angolo di Piazza Primo Maggio.

L’iniziativa promette di lasciare un segno nella memoria dei partecipanti, contribuendo a rafforzare i legami tra sport e comunità, e mettendo in luce come lo sport sia un elemento centrale della vita sociale e culturale del Friuli-Venezia Giulia.

