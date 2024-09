Agmen, 40 anni di lotta contro il cancro pediatrico in FVG

Fondata nel 1984 da un gruppo di genitori, l’Associazione Genitori Malati Emopatici Neoplastici (Agmen) ha rappresentato una risorsa cruciale per le famiglie dei bambini colpiti da malattie oncologiche e emopatiche. In 40 anni di attività, Agmen ha raccolto otto milioni di euro, destinandone tre milioni al supporto diretto delle famiglie. Un contributo fondamentale che affianca gli sforzi della Regione Friuli-Venezia Giulia nell’oncoematologia pediatrica e nella cura del cancro.

Il ruolo di Agmen nella sanità regionale

Durante il convegno organizzato presso il Generali Convention Center di Trieste per celebrare il quarantesimo anniversario di Agmen, l’assessore regionale alla Salute, Riccardo Riccardi, ha sottolineato come l’assistenza psicologica, il supporto economico e logistico forniti dall’associazione siano essenziali per affrontare la difficile battaglia contro il cancro pediatrico.

Il supporto emotivo e pratico alle famiglie si è rivelato una risorsa inestimabile per i piccoli pazienti e per coloro che si prendono cura di loro, contribuendo a migliorare la qualità della vita durante il percorso di cura.

Innovazione e successo del Friuli-Venezia Giulia nella cura dei tumori pediatrici

Riccardi ha evidenziato che, grazie anche agli sforzi di Agmen, il Friuli-Venezia Giulia ha raggiunto una percentuale di guarigione del 85% nei casi di tumore pediatrico, un dato che supera la media europea. Tale risultato non è solo frutto dei progressi scientifici e tecnologici, ma anche di un sistema sanitario che mette al centro le esigenze organizzative. Il nuovo modello organizzativo della rete regionale per i trapianti di cellule staminali rappresenta una sfida cruciale per affrontare le necessità sempre crescenti della sanità moderna.

Sostegno economico e logistico per le famiglie

Il finanziamento da parte di Agmen ha permesso di realizzare interventi strutturali negli ospedali e di acquistare attrezzature mediche all’avanguardia, migliorando l’efficacia e l’efficienza delle cure. Inoltre, l’associazione ha fornito un sostegno diretto alle famiglie, sia sul piano psicologico che economico, garantendo che nessuno affronti la malattia da solo. Gruppi di auto-mutuo aiuto e servizi di assistenza logistica hanno ridotto il peso emotivo e finanziario sulle famiglie dei bambini malati.

Riflessioni sul futuro della sanità

In un intervento toccante, Riccardi ha messo in evidenza come il sistema sanitario stia vivendo il suo momento più critico. “Non bastano nuovi addendi: occorre riprogrammare e ripensare come siamo oggi e come saremo domani”, ha affermato, sottolineando l’importanza di superare egoismi e cercare soluzioni a lungo termine. Agmen, con la sua dedizione costante, rappresenta un esempio di come il volontariato e il lavoro delle associazioni possano svolgere un ruolo cruciale nel migliorare la qualità della sanità pubblica.

Un riconoscimento speciale per Agmen

Nel corso del convegno, la presidente di Agmen, Franca Casalaz, è stata insignita della medaglia bronzea del Comune di Trieste, un segno di riconoscimento per l’incessante impegno dell’associazione a favore delle famiglie e dei piccoli pazienti. Questo gesto simbolico testimonia la gratitudine della comunità triestina per un’organizzazione che da quattro decenni rappresenta una speranza concreta per chi si trova a lottare contro malattie così devastanti.

La celebrazione dei 40 anni di Agmen è stata non solo un’occasione per riflettere sui successi passati, ma anche per guardare al futuro della lotta contro il cancro pediatrico. Con il suo impegno costante e il supporto della Regione Friuli-Venezia Giulia, Agmen continua a rappresentare una risorsa fondamentale per migliorare la qualità della vita dei piccoli pazienti e delle loro famiglie.

