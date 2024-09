Nella serata di sabato 21 settembre, le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli stradali in Friuli-Venezia Giulia. La Polizia Stradale, affiancata da tecnici di laboratorio e personale medico, ha effettuato verifiche su un totale di 53 conducenti, con l’obiettivo di garantire la sicurezza sulle strade e prevenire incidenti legati alla guida sotto l’influenza di alcol e sostanze stupefacenti.

L’operazione: pattuglie e laboratori in azione

L’operazione ha visto l’impiego di quattro pattuglie della Polizia Stradale, con il supporto di un laboratorio mobile messo a disposizione dalla Società Autostradale Alto Adriatico. L’intervento è stato condotto lungo le principali arterie stradali della regione, con particolare attenzione all’autostrada A4.

Durante i controlli, le forze dell’ordine hanno utilizzato precursori salivari per verificare la presenza di sostanze stupefacenti e strumenti etilometrici per accertare il tasso alcolemico. Grazie a un laboratorio mobile di alta precisione, è stato possibile eseguire analisi immediate sui liquidi biologici dei conducenti, permettendo di identificare con esattezza scientifica eventuali tracce di sostanze psicoattive.

Droga e alcol alla guida: i risultati dei controlli

Tra i 53 conducenti sottoposti ai controlli, tre persone sono risultate positive ai cannabinoidi presenti nella saliva, e in due casi è stato accertato uno stato di alterazione psicofisica tale da far scattare una denuncia per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.

Inoltre, tre conducenti sono stati fermati per guida in stato di ebbrezza alcolica, confermando che la guida sotto l’effetto di alcol rimane uno dei principali pericoli sulle nostre strade. In totale, cinque patenti sono state ritirate e sono stati decurtati 60 punti patente complessivi.

Sequestro di veicoli e documenti contraffatti

Oltre ai reati legati all’uso di alcol e droghe, i controlli hanno portato anche alla scoperta di altre gravi irregolarità. Un conducente fermato lungo l’autostrada A4, alla guida di un veicolo con targa estera, è stato denunciato per uso di documenti falsi. Durante il controllo, infatti, è emerso che la sua patente di guida, così come i tagliandi di revisione presenti nel documento di circolazione, erano contraffatti.

L’automobile è stata sequestrata per la confisca, mentre il conducente è stato denunciato per diversi reati, tra cui guida senza patente e guida senza revisione. Questo episodio evidenzia quanto siano importanti i controlli stradali anche per prevenire e contrastare fenomeni di illegalità legati all’utilizzo di veicoli non conformi.

La tecnologia al servizio della sicurezza

L’operazione di controllo non si è limitata all’uso di strumenti tradizionali come l’etilometro, ma ha beneficiato dell’impiego di tecnologie all’avanguardia. In particolare, i campioni di saliva dei conducenti sono stati analizzati con un strumento diagnostico di secondo livello, basato sulla tecnica LC-Massa. Questo metodo permette di identificare con precisione cinque tipi di sostanze stupefacenti: oppiacei, cannabinoidi, cocaina, anfetamine e benzodiazepine.

In caso di positività, oltre all’analisi chimica, i conducenti vengono sottoposti a una visita medica approfondita per valutare eventuali alterazioni comportamentali, confermando così l’influenza di sostanze psicoattive sulla guida.

Un segnale forte per la sicurezza stradale

I risultati dei controlli effettuati sabato sera rappresentano un campanello d’allarme per la sicurezza stradale in Friuli-Venezia Giulia. Guida in stato di ebbrezza e sotto l’influenza di droghe continuano a essere fenomeni preoccupanti, e i controlli serrati messi in atto dalla Polizia Stradale dimostrano l’impegno delle autorità nel contrastare questi comportamenti pericolosi.

Inoltre, la scoperta di documenti falsi e veicoli non a norma sottolinea come i controlli stradali siano uno strumento essenziale non solo per prevenire gli incidenti, ma anche per combattere altre forme di illegalità.

