Recruiting day a San Vito, 120 posti di lavoro per il FVG

Il Consorzio Ponte Rosso Tagliamento, in collaborazione con il Servizio per il Lavoro della Regione Friuli-Venezia Giulia, organizza un importante Recruiting Day il prossimo 23 ottobre 2024 a San Vito al Tagliamento. Saranno presenti 25 aziende locali e multinazionali, pronte a offrire 120 posti di lavoro in vari settori, dal manifatturiero ai servizi. Le imprese coinvolte ricercano profili altamente diversificati, aprendo nuove opportunità professionali per chi cerca un impiego stabile e di qualità.

Un evento per colmare il gap tra domanda e offerta di lavoro

L’evento si inserisce in un quadro economico regionale in cui il tasso di occupazione supera il 70,2%, uno dei più alti d’Italia. Tuttavia, nonostante i dati positivi, il Friuli-Venezia Giulia affronta la sfida di colmare il gap tra le competenze richieste dalle imprese e l’effettiva disponibilità di profili qualificati sul mercato del lavoro. Secondo l’assessore regionale al Lavoro, Alessia Rosolen, la Regione sta già lavorando per rendere il sistema produttivo locale più attrattivo anche per lavoratori provenienti da altre aree.

Opportunità per varie figure professionali

Le 25 aziende partecipanti spaziano tra diversi settori, offrendo posti di lavoro che variano dalla produzione, alla logistica, alla manutenzione, fino a ruoli nelle aree tecnica e impiegatizia. Le imprese cercano sia personale qualificato che figure entry level, e sarà possibile sostenere colloqui e selezioni direttamente durante la giornata del 23 ottobre.

Chi è interessato può inviare il proprio curriculum vitae entro il 13 ottobre 2024 tramite la pagina dedicata sul sito ufficiale della Regione, dove sono disponibili maggiori dettagli sull’evento.

Il modello vincente dei recruiting day

L’assessore Rosolen ha sottolineato il successo del modello dei Recruiting Day organizzati dalla Regione in collaborazione con le imprese locali. Questo strumento si è dimostrato efficace per incrociare la domanda e l’offerta di lavoro, offrendo alle aziende una piattaforma per accedere a nuove competenze professionali. Il numero crescente di imprese partecipanti testimonia l’importanza di questi eventi nel creare un dialogo tra il mondo del lavoro e quello delle istituzioni.

Guardando al futuro, la Regione si impegna a continuare a lavorare per potenziare l’attrattività del Friuli-Venezia Giulia come luogo ideale per vivere e lavorare. L’obiettivo, come evidenziato dall’assessore Rosolen, è quello di creare le condizioni per un welfare aziendale e territoriale avanzato, in grado di attirare lavoratori qualificati e giovani talenti da tutta Italia e dall’estero.

