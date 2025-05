Pordenone: al via ‘104 Caregiving Expo’, prima fiera europea su disabilità e cura

Ha preso il via oggi a Pordenone la prima edizione di “104 – The Caregiving Expo“, una manifestazione pionieristica in Europa interamente dedicata alla cura e assistenza delle persone anziane, fragili e con disabilità. L’evento, che durerà fino al 10 maggio, vuole essere un punto di svolta nel sistema assistenziale, promuovendo una cultura di autonomia, inclusione e libertà.

Un evento innovativo per stimolare cambiamenti culturali

La cerimonia inaugurale ha visto l’intervento dell’assessore alla Salute e alla Disabilità del Friuli-Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, il quale ha sottolineato l’importanza di promuovere un approccio culturale innovativo che risponda efficacemente ai bisogni attuali della società.

“Viviamo una svolta profonda nel nostro sistema di welfare”, ha dichiarato Riccardi, evidenziando come sia necessario superare barriere sia materiali che culturali. La fiera rappresenta un’opportunità unica per educare e sensibilizzare su temi spesso trascurati.

Centralità del caregiver

L’expo approfondirà il ruolo fondamentale del caregiver, colui che ogni giorno assiste le persone più vulnerabili. Workshop, seminari e incontri tematici intendono fornire strumenti pratici e nuove conoscenze, aiutando a comprendere meglio le sfide quotidiane e valorizzando una figura spesso sottovalutata.

L’assessore Riccardi ha inoltre collegato l’importanza della manifestazione alla candidatura di Pordenone come Capitale italiana della cultura. “Affrontare questi temi significa promuovere un vero cambiamento culturale”, ha affermato Riccardi, evidenziando che l’assistenza odierna richiede modelli diversi rispetto al passato.

Sfide attuali: longevità e isolamento

Secondo l’assessore Riccardi, oggi bisogna affrontare nuove sfide, come l’aumento della longevità, il cosiddetto “inverno demografico”, l’isolamento e la solitudine. Superare queste problematiche necessita un cambiamento radicale dei modelli organizzativi tradizionali, spesso ormai obsoleti e inefficaci.

Il coraggio di trasformare il welfare

“Serve il coraggio di trasformare il sistema”, ha ribadito Riccardi, invitando tutti a partire da una maggiore consapevolezza delle reali esigenze delle persone più vulnerabili. Una sfida che il Friuli-Venezia Giulia vuole cogliere, diventando esempio di innovazione nel campo del caregiving e dell’inclusione sociale.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook