Grande mercatino a Udine: usato gratis, anche online!

Il più grande mercatino dell’usato di Udine diventa interattivo e consultabile online.

Stiamo parlando del Centro del Riuso di via Rizzolo, che continua col suo progetto di promozione dell’economia circolare e della solidarietà ambientale, offrendo a tutti la possibilità di ottenere arredi, mobili e oggettistica in maniera completamente gratuita.

L’iniziativa, promossa da NET S.p.A. in collaborazione con il Comune di Udine, consente ad oggi di consultare il catalogo online del più grande mercatino di Udine, il Centro del Riuso.

Mercatino del Centro del Riuso a Udine disponibile online

Il mercatino del Centro del Riuso di via Rizzolo a Udine è digitale e consultabile online grazie alla nuova vetrina web disponibile a questa pagina (https://netaziendapulita.it/comuni/udine/centrodelriusoudine/vetrina-web/), dove è possibile esplorare un ampio catalogo sempre aggiornato di oggetti usati, tra mobili, stoviglie, attrezzature sportive, libri, articoli per bambini e molto altro ancora.

Il servizio è completamente gratuito, non necessita di prenotazioni, ed è esteso a tutti i cittadini, giuliani e non.

Chiunque può recarsi in via Rizzolo a Udine per prelevare oggetti e articoli usati che sono ancora in ottimo stato, mentre solo i residenti in città sono autorizzati a conferire i beni.

Il progetto di NET trasforma quindi il Centro del Riuso nel più grande mercatino digitale presente a Udine, con catalogo accessibile a tutti anche online.

Il Centro, aperto un anno fa a maggio 2024 con lo slogan “Per una buona abitUdine”, rappresenta una delle azioni più concrete e innovative per la città, e punta a creare un sistema circolare finalizzato a ridurre i rifiuti e favorire comportamenti e abitudini volti alla sostenibilità.

Lo stabilimento è aperto al pubblico ogni sabato nei seguenti orari:

Orario estivo (dal 1° aprile al 31 ottobre): dalle 8:00 alle 18:00 ;

; Orario invernale (dal 1° novembre al 31 marzo): dalle 8:00 alle 17:00.

Online anche la mappa dei cestini pubblici in città

Ma le novità sul mercatino del Centro del Riuso di Udine non sono finite qui. In parallelo all’apertura della vetrina digitale, infatti, NET introduce anche un’altra iniziativa degna di nota, ovvero la mappatura online di tutti i cestini pubblici presenti sul territorio comunale.

Attraverso uno strumento interattivo consultabile via web a questa pagina, è possibile infatti visualizzare in tempo reale la posizione di ogni cestino stradale presente nella città di Udine. Un ulteriore progetto che punta a favorire una migliore gestione dei rifiuti e a mantenere la città più pulita e ordinata.

L’accessibilità online del mercatino del Centro del Riuso di Udine e la nuova mappa dei cestini urbani sono iniziative lodevoli che permettono ai cittadini di compiere scelte più consapevoli e sostenibili, e che rendono la città un esempio virtuoso di innovazione ambientale e collaborazione tra l’amministrazione pubblica e i cittadini.

Entrambi i progetti infatti rappresentano una testimonianza concreta dell’impegno della città per favorire una transizione ecologica reale e accessibile, che unisca innovazione tecnologica e partecipazione civica con l’obiettivo di rendere i cittadini protagonisti attivi nel costruire una città più sostenibile e attenta al bene comune.

