Maker Faire Trieste 2025: presentata la 12ª edizione, un ponte tra scienza e società

Si è svolta la presentazione ufficiale della dodicesima edizione della Maker Faire Trieste, in programma il 10 e 11 maggio nella suggestiva cornice di piazza Unità d’Italia. Da semplice evento locale nato presso l’Ictp, la manifestazione ha registrato una crescita costante, affermandosi oggi come un appuntamento internazionale di rilievo nel panorama dell’innovazione tecnologica e scientifica.

Il salto di qualità: da “Mini” a internazionale

La manifestazione, che aveva esordito sotto l’etichetta “Trieste Mini Maker Faire”, si è evoluta al punto da perdere il termine “Mini”, a testimonianza di una dimensione ormai consolidata e riconosciuta a livello internazionale. Un percorso rimarcato dall’assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti durante la conferenza stampa di presentazione dell’evento.

La scienza incontra il pubblico

Roberti ha evidenziato come la Maker Faire rappresenti un’importante occasione per mettere in luce il potenziale scientifico del territorio: “Trieste e il Friuli-Venezia Giulia sono aree straordinariamente ricche di scienza, grazie alle prestigiose istituzioni e alla notevole presenza di ricercatori. Questa manifestazione offre un contatto diretto tra scienza e cittadinanza, valorizzando così il capitale umano e scientifico locale”.

La dodicesima edizione si caratterizza per l’introduzione di eventi collaterali significativi: il Science Picnic, dedicato a laboratori interattivi e spettacoli scientifici per famiglie, e il Fanta Maker, pensato per gli appassionati di fantascienza. Questo include un’interessante conferenza interattiva sulla “Scienza di Star Wars” e una gara a squadre dedicata ai più appassionati.

Collaborazioni e sinergie istituzionali

Organizzata dal Comune di Trieste con la collaborazione dell’Ictp, la manifestazione gode del sostegno della Regione Friuli-Venezia Giulia e coinvolge partner importanti come AcegasApsAmga, Immaginario Scientifico e Cappella Underground.

