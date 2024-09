Torna il Torneo Internazionale di ritmica dell’ASU a Udine

L’Associazione Sportiva Udinese è pronta a riproporre il Torneo internazionale di ritmica il 28 e 29 settembre, un evento che promette di riunire quasi 200 atlete da diverse parti del mondo nel capoluogo friulano. La competizione si svolgerà presso il PalaPrexta di via Lodi e rappresenta un’importante opportunità per le ginnaste di confrontarsi in vista della nuova stagione agonistica. Il Direttore Generale dell’ASU, Nicola Di Benedetto, ha sottolineato come l’evento rappresenti un punto di riferimento per la ginnastica ritmica internazionale, richiamando l’attenzione di atlete provenienti da 16 nazioni.

Un evento di respiro internazionale

Il Torneo di Udine non è solo una competizione, ma un vero e proprio palcoscenico internazionale. Ginnaste da nazioni come Australia, Austria, Francia, Germania e Stati Uniti si daranno battaglia, arricchendo l’evento con la loro presenza. Quest’anno si registrano nomi di spicco come Lili Ramonatxo, membro della nazionale francese, e Ludovica Platoni, che ha partecipato al Campionato Europeo junior 2024. La partecipazione di atlete così talentuose rende questo torneo un’occasione unica per il Friuli-Venezia Giulia, confermandolo come un centro di eccellenza per la ginnastica ritmica.

Le stelle dell’ASU in gara

Il team dell’ASU non è da meno. Tra le senior spiccano nomi di grande valore come Tara Dragaš, medaglia d’argento al Campionato Europeo 2024, e Isabelle Tavano, anche lei atleta azzurra con recenti successi. Isabel Rocco, appena rientrata da un’intensa settimana di allenamento con la Nazionale Senior, e Gaia Mancini, che ha recentemente ottenuto una finale al Campionato Assoluto 2024, rappresentano il fiore all’occhiello dell’ASU. Queste ginnaste utilizzeranno il torneo come un banco di prova per le nuove routine in vista delle prossime competizioni.

Crescita della ginnastica ritmica nel FVG

Il Friuli-Venezia Giulia sta diventando sempre più un polo attrattivo per la ginnastica ritmica, con una crescita significativa nella presenza di atlete internazionali. Dal giugno 2023, il numero di ginnaste provenienti dall’estero che si allenano all’ASU è aumentato del 23%. Di Benedetto ha fatto notare come atlete come Montserrat Urrutia dal Cile, che ha recentemente raggiunto una prestigiosa posizione nella finale al nastro, dimostrino la qualità e l’appeal della nostra accademia. Questa tendenza è un chiaro segnale della crescente reputazione dell’ASU a livello internazionale.

L’Importanza della preparazione

La preparazione per il torneo è fondamentale per le giovani atlete, che hanno la possibilità di testare le loro abilità prima delle competizioni nazionali, come il Campionato Individuale Gold previsto per novembre. La presenza di atlete di talento, come Elena Perissinotto e Matilde Marcon, rappresenta un’opportunità imperdibile per mettere in pratica le nuove routine in un contesto competitivo. L’ASU, con il suo supporto e la sua guida, continua a promuovere e sviluppare il talento delle ginnaste locali e internazionali.

Un appuntamento da non perdere

Il Torneo Internazionale di Ritmica dell’ASU rappresenta un’occasione da non perdere per gli appassionati di sport e per chi desidera assistere a uno spettacolo di talento e determinazione. Le due giornate di gare promettono emozioni e colpi di scena, con atlete che daranno il massimo per portare a casa risultati prestigiosi. Non solo le competizioni, ma anche l’atmosfera di festa e di amicizia che circonda l’evento renderanno il fine settimana a Udine un momento speciale.

In conclusione, il Torneo internazionale di ritmica non è solo un evento sportivo, ma un simbolo della passione e dell’impegno che caratterizzano il Friuli-Venezia Giulia nel panorama sportivo. Con quasi 200 ginnaste pronte a esibirsi, Udine si prepara a diventare il palcoscenico di una delle competizioni più attese della stagione. Non resta che fare il tifo per le nostre atlete e per quelle che, da ogni parte del mondo, hanno scelto di esibirsi in questa magnifica città.

