Bilancio semestrale positivo per Confidi Friuli, +32% nelle garanzie deliberate

Confidi Friuli ha registrato una notevole crescita nel primo semestre del 2024, con un aumento del 32% degli importi delle garanzie deliberate, passando dai 22 milioni del 2023 a 29 milioni. Questo risultato riflette l’efficacia degli strumenti innovativi messi a disposizione delle imprese socie e l’impegno nel sostenere le attività economiche del territorio. Il bilancio semestrale, approvato dal Consiglio di Amministrazione, mostra anche un utile netto di 447mila euro e una forte solidità finanziaria.

Crescita delle garanzie deliberate

Nel primo semestre del 2024, Confidi Friuli ha registrato un aumento del 32% degli importi delle garanzie deliberate rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Si è passati dai 22 milioni di euro del 2023 ai 29 milioni del 2024, segno di una crescente fiducia e collaborazione tra Confidi Friuli e le imprese del territorio. Questo risultato testimonia l’efficacia degli strumenti finanziari innovativi introdotti per sostenere le piccole e medie imprese (PMI).

Solidità e risultati finanziari

Oltre alla crescita delle garanzie, il bilancio semestrale approvato evidenzia una solida posizione finanziaria con un patrimonio netto vicino ai 26 milioni di euro. Il portafoglio garanzie di oltre 103 milioni corrisponde a un finanziato banche che supera i 217 milioni di euro. Il tasso di copertura sulle sofferenze di firma è pari al 75,03%, mentre quello sulle sofferenze di cassa arriva al 96,52%. Tutti questi indicatori dimostrano la stabilità di Confidi Friuli e la sua capacità di supportare le imprese in un periodo di congiuntura economica complessa.

Aumento dei soci e sostegno dalla regione

Il numero dei soci di Confidi Friuli ha continuato a crescere, raggiungendo i 7.703 membri al 30 giugno 2024, con un incremento di 94 soci rispetto alla fine del 2023. Un segnale che conferma la fiducia delle imprese locali nelle soluzioni finanziarie offerte da Confidi. Fondamentale è stato anche il contributo della Regione Friuli-Venezia Giulia, in particolare attraverso la società Fvg Plus, con cui Confidi collabora nella gestione delle agevolazioni per le imprese, inclusa la “Nuova Sabatini”, uno strumento chiave per migliorare la competitività aziendale.

Conclusioni e prospettive future

Il presidente di Confidi Friuli, Cristian Vida, ha sottolineato come questi risultati siano il frutto di un lavoro intenso e di relazioni solide con gli istituti di credito, i commercialisti e le imprese, sia piccole che grandi. La collaborazione con la Regione e gli strumenti agevolativi messi a disposizione continueranno a essere elementi chiave per il futuro successo di Confidi e per il sostegno alla competitività delle imprese del Friuli-Venezia Giulia.

