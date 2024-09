Futurosa Trieste festeggia 15 anni e si prepara alla Serie A2

Trieste ha celebrato i 15 anni di attività della società sportiva Futurosa Trieste, una realtà consolidata che si prepara a partecipare al campionato di Serie A2 di basket femminile per la stagione 2024-25. L’evento si è svolto ieri, 26 settembre, al Teatro Verdi di Trieste, dove è stata presentata la squadra principale, oltre alle formazioni di Serie B e C, e le giovani promesse del minibasket e del settore giovanile.

Un movimento sportivo in crescita

Durante la cerimonia, l’assessore regionale alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, ha sottolineato l’importanza del movimento sportivo creato da Futurosa in questi 15 anni. “Futurosa Trieste ha costruito un movimento sportivo ricco di entusiasmo e di sogni realizzati“, ha dichiarato, evidenziando il valore della società che rappresenta la città e la regione ai vertici della pallacanestro nazionale.

La squadra, nata con l’obiettivo di promuovere lo sport tra le giovani ragazze del territorio, è diventata nel tempo un esempio di successo e dedizione. La crescita della società è stata costante, grazie all’impegno di tecnici, dirigenti e collaboratori che hanno contribuito a rendere Futurosa una delle realtà più importanti del basket femminile italiano.

Serie A2, un traguardo prestigioso

L’evento ha rappresentato anche un momento di orgoglio per la presentazione della squadra che parteciperà alla Serie A2 nella prossima stagione. Un risultato che testimonia il continuo miglioramento della squadra, frutto del lavoro delle atlete e dello staff tecnico. Roberti ha espresso il proprio incoraggiamento alle giocatrici, augurando loro di proseguire l’attività con lo stesso impegno, passione e sorriso che hanno caratterizzato questi 15 anni.

Le giovani promesse del basket triestino

Oltre alla prima squadra, l’evento ha dato spazio alle prime squadre di Serie B e C, oltre che alle giovani promesse del minibasket e del settore giovanile. Un segnale chiaro dell’importanza che la società attribuisce alla formazione delle nuove generazioni, garantendo un futuro solido e promettente al movimento sportivo.

Futurosa rappresenta oggi non solo un’eccellenza sportiva, ma anche un punto di riferimento per il basket femminile a Trieste e in tutta la Regione Friuli-Venezia Giulia. Con il passare degli anni, la società ha saputo costruire una solida base, in grado di offrire a tante giovani ragazze l’opportunità di crescere sportivamente e umanamente.

L’impegno della Regione per lo sport

Durante la cerimonia, Pierpaolo Roberti ha voluto sottolineare anche l’impegno della Regione Friuli-Venezia Giulia nel supportare lo sport a tutti i livelli. “Vi auguro di proseguire l’attività con l’impegno, la passione e il sorriso che vi hanno permesso di crescere costantemente”, ha concluso Roberti, rivolgendosi a tutte le atlete e allo staff di Futurosa.

Con queste parole di incoraggiamento, la società si prepara ad affrontare nuove sfide, con l’obiettivo di continuare a crescere e portare in alto il nome di Trieste nel panorama sportivo nazionale.

